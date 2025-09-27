Ragazza presa a calci e pugni alla fermata dell’autobus

Pesaro, 27 settembre 2025 – Le persone che abitano a Borgo Santa Maria e a Pozzo Alto hanno paura. L’ultimo fatto grave, in ordine di tempo, è accaduto martedì scorso. Due ragazze erano alla fermata del pullman davanti al Parco dei Tigli quando un uomo di circa 25 anni, con problemi psichiatrici, si è scagliato su una per prenderla a calci e pugni.

La giovane, senza vie di fuga, è stata stretta in una morsa tra le pareti della pensilina. Davanti alla violenza è intervenuto un signore per difenderla, attirando su di sé la furia brutale del 25enne. I soccorsi, allertati dai testimoni, sono arrivati giusto in tempo per evitare che il peggio: oltre all’ambulanza per i feriti a sopraggiungere sono state due pattuglie dei carabinieri. In paese la frustrazione e la rabbia hanno toccato l’apice e rotto la cortina di omertà che ha tenuto sotto silenzio il pesante incubo quotidiano.

La persona con evidenti problemi psichiatrici è vendicativa: a chi non gli va a genio lascia messaggi minatori nella cassetta delle poste o il parabrezza dell’auto; per un nulla è in grado di passare alle mani contro il proprio interlocutore. Di recente si è sparsa la voce che giri con un piccolo coltello in tasca. Da tempo ha rotto i margini della civile convivenza e nonostante sia stato più volte segnalato in Questura, gira a piede libero, muovendo sconcerto e terrore tra chi se lo trova davanti. Abita da solo, grazie all’affitto regolarmente pagato dai suoi genitori. L’aggressione di martedì ha fatto serpeggiare sui social testimonianze dirette e indignazione.

E’ emerso che in passato è stato denunciato per aver mandato al pronto soccorso un uomo; ha più volte provocato danni materiali a discapito del soggetto, di volta in volta, preso di mira; in passato ha aggredito un ragazzino sul pullman; ha assalito una signora alla stazione di Fano; è stato autore di agguati anche in centro a Pesaro. La gente si chiede perché la prevenzione di fatti ben più gravi non sia ancora scattata: servirebbe un intervento definitivo perché anche le misure dell’arresto o del ricovero in strutture specializzate non fa che “sospendere” per qualche ora o al massimo per un paio di mesi il terrore.

Molti genitori sono preoccupati di lasciare i propri figli minorenni circolare in paese. Le persone con cui abbiamo parlato si sentono impotenti ed esposte, ma non vogliono uscire apertamente per la paura concreta di ritorsioni personali. Chi l’ha visto crescere in paese esprime anche compassione per una persona che ha urgente bisogno di essere seguita in modo continuativo.