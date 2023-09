Ragazza si cosparge di benzina, prende un accendino e si barrica in camera

Pesaro, 17 settembre 2023 – Dramma l’altra notte alle 3 a Mombaroccio, dove una ragazza di 20 anni si è cosparsa di benzina prendendo un accendino per darsi fuoco.

E’ andata in cantina, ha trovato una tanica col carburante per il decespugliatore e se l’è rovesciato addosso. E’ tornata in casa, ha spaccato piatti, bicchieri, mobili, mettendo sottosopra tutto e si è barricata in una stanza, cospargendola di benzina.

Chiamati i carabinieri dai genitori in preda al terrore, sono arrivati sia i militari di Montecchio che di Mombaroccio per cercare di tranquillizzare la ragazza e riportarla alla ragione. Ma non è stato facile. La giovane era chiusa in una camera, con addosso i vestiti imbevuti di benzina e un accendino a disposizione. Sono iniziate le trattative con i carabinieri per farla desistere ma senza successo.

E’ arrivato così il medico di famiglia e con grande pazienza è riuscito a convincere la ragazza ad aprire la porta della camera ed accettare di farsi curare. In questo modo, è stato possibile trasportarla d’urgenza all’ospedale di Fano dove è stata fatta arrivare una psichiatra da Pesaro per farla visitare. Dopodiché è stato deciso per la giovane un trattamento di cura per contenere atti di autolesionismo e di pericolo.