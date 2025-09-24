Ragazza sul ciglio del cavalcavia, scatta l’allarme: gli agenti la salvano

Urbino, 24 settembre 2025 – Attimi drammatici nel primo pomeriggio di lunedì sul cavalcavia della strada che collega Urbino e Morciola, all’altezza di Gallo di Petriano. Una giovane, visibilmente sconvolta, ha scavalcato la rete di protezione e si è portata sul bordo esterno, con il vuoto sotto i piedi. Alcuni automobilisti, notando la scena, hanno subito chiamato il 112: sul posto è arrivata a tutta velocità la Volante del Commissariato di Urbino. Gli agenti, due poliziotti anche loro poco più che coetanei, si sono trovati davanti la ragazza in lacrime, ferma sul ciglio del cavalcavia, pronta a lasciarsi cadere.

Con calma e sangue freddo l’hanno avvicinata, parlandole a bassa voce, cercando di farle mollare la presa e guadagnare tempo. Sono stati minuti interminabili, con la paura che un passo falso potesse trasformare la disperazione in tragedia. Alla fine, i poliziotti sono riusciti ad afferrarla strappandola al rischio di morte. La giovane, ancora scossa, è stata affidata alle cure dei familiari. Una storia che si chiude fortunatamente senza vittime, ma che ha lasciato dietro di sé un interrogativo pesante: quanti altri ragazzi, silenziosamente, combattono le stesse battaglie interiori? L’episodio riporta l’attenzione sul malessere giovanile anche nei piccoli centri dell’entroterra e riaccende un tema che a Urbino era già stato sollevato a maggio scorso in Consiglio.

Allora, la minoranza aveva chiesto di rompere un tabù e aprire un capitolo dedicato al benessere psicologico dei ragazzi. A farsi portavoce della questione era stata, a Urbino, la consigliera comunale di Futura, Alice Amadori, che non nasconde la preoccupazione. “Credo fermamente che esistano due aspetti fondamentali su cui concentrarsi. Il primo riguarda la sfera sociale: ancora oggi, parlare dei problemi e del disagio psicologico dei giovani è spesso visto come un tabù in molti contesti. È cruciale abbattere questo stigma e far capire ai ragazzi che è normale attraversare momenti di difficoltà e sentirsi smarriti. Per ritrovarsi è necessario chiedere aiuto. Un aiuto che deve trovare risposta nella comunità, nel sociale e nella politica. Il secondo aspetto, quindi, riguarda lo sviluppo di un sistema sociale e sanitario capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei giovani. In questo senso, sarebbe fondamentale l’introduzione di figure come lo psicologo di comunità e lo psicologo scolastico. Oggi più che mai, la politica deve farsi carico di un bisogno che è ormai palese ed evidente”.

Lo scorso mese di maggio, a Urbino, la consigliera aveva presentato una mozione riguardante proprio il disagio psicologico tra i giovani. “Lanciamo una proposta concreta per affrontare il problema con serietà e responsabilità: l’istituzione di un progetto comunale dedicato al benessere mentale dei ragazzi tra i 16 e i 30 anni. Una proposta tanto ambiziosa quanto necessaria, ispirata a esperienze già avviate con successo in altre città come Roma, Fano e Pesaro. Eppure, a Urbino, un’iniziativa simile tarda ad arrivare”.