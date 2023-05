Azzannata 25enne nel parcheggio a Pesaro: "Aiuto, mi sta mordendo una volpe"

Pesaro, 15 maggio 2023 – Forse era una volpe, vista la lunga coda. Sicuramente è stato un animale poco socievole ad azzannare la notte scorsa, intorno alle 2.45, il polpaccio di una ragazza di 25 anni di Trebbiantico che stava salendo sulla propria vettura parcheggiata al Centro Benelli, lato statale. La giovane era insieme ad una amica. Improvvisamente è comparsa la presunta volpe che, per qualche motivo, si è sentita in pericolo ed ha reagito stringendo i suoi denti al polpaccio della ragazza. La quale, terrorizzata, ha iniziato ad urlare a squarciagola richiamando l’attenzione di quasi nessuno, eccetto una persona: il commercialista Francesco Fornaci.

Che racconta: "Ero ancora in ufficio per aggiornare i computer in vista delle dichiarazioni dei redditi. Quando ho sentito le urla non riuscivo a capire da dove provenissero perché l’illuminazione pubblica era spenta, in black out. Poi ho individuato delle persone, e siccome le urla continuavano in maniera potente, ho pensato di tutto compresa l’aggressione alla ragazza. Ho afferrato un tagliacarte, l’ho messo in tasca e sono sceso di corsa dal terzo piano. Arrivo in strada e vedo le due ragazze. Uno di loro, bionda, giovane, mi dice di esser stata azzannata da una volpe che è poi scappata via grazie al fatto che l’altra ragazza ha battuto forte le mani per spaventarla. Ho controllato il polpaccio e non stava sanguinando, ma ho consigliato alla ragazza sotto choc di andare al pronto soccorso. Era stata morsa da un animale selvatico e non si poteva prendere la cosa alla leggera".

Aggiunge Fornaci: "Io non so se quell’animale fosse veramente una volpe, ma non lo escludo affatto perché un anno e mezzo fa circa, era dicembre 2021, l’ho vista al centro Benelli e l’ho fotografata. Poi ho chiamato il Cras che sono riusciti a recuperarla e a portarla lontano. A questo punto mi chiedo se questa volpe ha seguito la stessa strada dell’altra, scendendo dai monti del San Bartolo o camminando lungo il Foglia. Mi ha colpito anche il fatto che nessuno del Centro Benelli, dove ci sono tante abitazioni, abbia aperto una finestra per vedere cosa stava succedendo".

Le due ragazze, seguendo il consiglio del commercialista, sono andate poi al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato alla 25enne una piccola lesione cutanea ad un polpaccio guaribile in 3 giorni. Anche ai sanitari, la giovane ha detto senza ombra di dubbio di aver avuto subìto l’attacco di una volpe.

ro.da.