Ragazza ruba trucchi per 500 euro . Cliente la fotografa e la fa arrestare

Aveva infilato in borsa dei cosmetici prelevati dagli scaffali del negozio Kiko di via Branca. Valore: 500 euro. Pensava di esserci riuscita senza farsi vedere dalla commessa e su questo ci aveva azzeccato. Ma non si era resa conto che una cliente, dietro di lei, aveva capito tutto pur senza intervenire. Però non è rimasta inerme. Ha preso il suo cellulare ed ha fotografato la ladruncola mentre faceva sparire nella borsetta confezioni di fondotinta e trucchi in generale. Quando la donna con la borsa piena di merce senza averla pagata è uscita dal negozio, la cliente ha fatto vedere le foto alla commessa che ha immediatamente avvisato la polizia descrivendo la ladruncola. Nel giro di qualche minuto, la volante ha identificato la fuggiasca nei pressi del negozio con i trucchi in borsa portandola in questura. Qui è stata perquisita ed è uscita la merce rubata. Visto il valore della refurtiva, gli agenti hanno proceduto all’arresto della donna, una 35enne di origine sudamericana residente a Pesaro, incensurata. Ieri mattina, la donna è stata portata avanti al gip per la convalida. In quel momento, la 35enne si è abbandonata al pianto tanto che il giudice ha dovuto ad un certo punto richiamarla sollecitando la sua attenzione e lucidità. La donna ha raccontato di aver perso il lavoro in una ditta di pulizie e di aver pensato che rubando trucchi e cosmetici avrebbe potuto rivenderli sul web per guadagnare qualcosa. Questo non ha cambiato il tipo di accusa che la riguarda, furto aggravato, ma ha permesso di capire meglio i motivi (veri o presunti tali) che l’avevano spinta a rubare. Il pm Maria Letizia Fucci non ha chiesto misure cautelari e così la 35enne è tornata in libertà. Il suo legale ha proposto un patteggiamento della pena.