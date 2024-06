Ragazzi, adesso “Ascoltate la biblioteca“

"Ascoltate la biblioteca" è il titolo dell’opera che l’Accademia dello Spettacolo metterà in scena sabato 29 alle 21 a Fano al Centro Diocesano di via Roma (ex seminario regionale). Si tratta di uno spettacolo tratto da un racconto di Gabriele Andreani che ha ricevuto diversi premi letterari nazionali e di cui l’autore ha curato le scene. La storia è una sorta di favola: il sindaco di un paese immaginario, Rocca Cristallo, d’accordo con i costruttori del luogo, decide di abbattere la biblioteca comunale per la disperazione della signorina Giulia, la vecchia bibliotecaria. Allora i personaggi mitici dei vari romanzi, da Ulisse a Giovanna d’Arco, da Madame Bovary a Tarzan, da Lancillotto alla Piccola vedetta lombarda si coalizzano per salvare la struttura.

Così il giorno in cui arrivano le ruspe sarà il Pifferaio magico col suo flauto a suonare una dolce melodia che commuoverà il sindaco facendolo desistere dall’impresa. Perché non può esserci paese senza biblioteca e perché i grandi libri danno forza alle coscienze e guariscono le ferite della vita. Lo spettacolo è interpretato da attori di 13-15 anni della terza classe di teatro dell’Accademia dello Spettacolo di Fano, regìa di Edoardo Frustaci.

s. c.