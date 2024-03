Ragazzi, attenti alle trappole in rete

Il personale per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale ha incontrato ieri gli alunni del circolo didattico di Fano-San Lazzaro per prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione e molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione sull’uso della ‘parola’ nella rete. L’iniziativa rientra nella campagna educativa ‘Una Vita da Social’, nata da una collaborazione tra la Polizia di Stato e il Miur nell’ambito del progetto ‘Generazioni connesse’ per la sensibilizzazione e la prevenzione sui rischi e i pericoli web per i minori, nella quale la Polizia Postale tiene incontri per parlare della prevenzione del cyberbullismo e sull’uso consapevole di internet.