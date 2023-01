Ragazzi del Laurana-Baldi premiati per la ricerca sulla Battaglia del Metauro

Gli studenti del liceo Laurana Baldi di Urbino vincono “Storie di Alternanza“ con la battaglia del Metauro. Al centro del riconoscimento uno studio condotto dagli studenti che si sono trasformati in archeologi col loro progetto Pcto “Nosotros dentro de la Historia“ e hanno vinto il primo premio della 5ª edizione di “Storie di alternanza 2022“, indetto dalla Camera di Commercio delle Marche. Un lavoro che dal 2019 ha coinvolto gli studenti in una ricerca internazionale realizzata dall’Università di Urbino, l’Istituto de Arqueologia Iberica dell’Università di Jaén e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino.

Il progetto, che ha dato agli allievi l’opportunità di affiancare sul campo gli esperti nella ricerca dei luoghi dello scontro tra Romani e Cartaginesi, ha ricevuto come premio mille euro da dividere tra i partecipanti e cinquecento euro per l’acquisto di attrezzature e libri scolastici. Il professor Mei, direttore del progetto di ricerca archeologica, insieme al collega Bellon e agli studenti hanno indagato sul celeberrimo scontro sul Metauro del 22 giugno del 207 a. C., una delle battaglie più importanti della storia dell’umanità ed evento che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Punica.

Da tanto tempo ci si interroga sull’individuazione del sito di questo scontro epocale tra Romani e Cartaginesi, collocandolo in decine di siti diversi tra la foce del Metauro e il suo corso nell’entroterra tra Fano e Fermignano. Il progetto attuale di ricerca italo-spagnolo ha ribaltato la prospettiva: non cercare più il sito basandosi sulla lettura delle fonti, ma interpretare queste ultime basandosi sui dati archeologici. La ricerca si è basata su ricognizioni iniziate nella zona attorno Fossombrone, sul Monte Aguzzo, il tutto raccontato con ebook e un docu-film.

fra. pier.