Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoQuando finisce cantiere tramPupi AvatiIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaRagazzi dell’Alberghiero di Piobbico premiati per la Crescia sfogliata
24 ott 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Ragazzi dell’Alberghiero di Piobbico premiati per la Crescia sfogliata

Ragazzi dell’Alberghiero di Piobbico premiati per la Crescia sfogliata

La Crescia sfogliata d’Urbino, eccellenza gastronomica del territorio, è stata la vera protagonista di una competizione culinaria che ha visto...

La premiazione a Urbino per i ragazzi dell’Alberghiero di Piobbico

La premiazione a Urbino per i ragazzi dell’Alberghiero di Piobbico

La Crescia sfogliata d’Urbino, eccellenza gastronomica del territorio, è stata la vera protagonista di una competizione culinaria che ha visto brillare il talento dei giovani studenti dell’Ipssar (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione). Nei giorni scorsi durante l’Urbìo Festival del Biologico, lo studente Luca Roccoli della classe 5ª ha conquistato il primo posto nel contest amatoriale “La Crescia sfogliata Patrimonio del Gusto“ promosso in collaborazione con il Comune di Urbino. "Il successo di Roccoli – spiega l’insegnate Roberto Dormicchi – è considerato il culmine di una performance eccezionale per l’Istituto: ben tre squadre della classe 5ª non solo sono arrivate in finale, ma si sono contese l’intero podio. Questo risultato storico dimostra un altissimo livello di preparazione e l’eccellenza formativa raggiunta dai ragazzi dell’Ipssar di Piobbico. I nostri ragazzi hanno dimostrato di aver saputo: innovare la tradizione culinaria locale. Lavorare sul prodotto d’eccellenza con meticolosa attenzione. Applicare competenze avanzate nell’ideazione e presentazione del piatto". A testimoniare l’importanza dell’evento e il sostegno della scuola, era presente alla premiazione il dirigente scolastico, professor Luciano Antonelli, che con visibile soddisfazione e orgoglio ha accompagnato i ragazzi a questo prestigioso appuntamento.

am. pi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CiboEventi