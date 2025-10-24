Ragazzi dell’Alberghiero di Piobbico premiati per la Crescia sfogliata

La Crescia sfogliata d’Urbino, eccellenza gastronomica del territorio, è stata la vera protagonista di una competizione culinaria che ha visto brillare il talento dei giovani studenti dell’Ipssar (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione). Nei giorni scorsi durante l’Urbìo Festival del Biologico, lo studente Luca Roccoli della classe 5ª ha conquistato il primo posto nel contest amatoriale “La Crescia sfogliata Patrimonio del Gusto“ promosso in collaborazione con il Comune di Urbino. "Il successo di Roccoli – spiega l’insegnate Roberto Dormicchi – è considerato il culmine di una performance eccezionale per l’Istituto: ben tre squadre della classe 5ª non solo sono arrivate in finale, ma si sono contese l’intero podio. Questo risultato storico dimostra un altissimo livello di preparazione e l’eccellenza formativa raggiunta dai ragazzi dell’Ipssar di Piobbico. I nostri ragazzi hanno dimostrato di aver saputo: innovare la tradizione culinaria locale. Lavorare sul prodotto d’eccellenza con meticolosa attenzione. Applicare competenze avanzate nell’ideazione e presentazione del piatto". A testimoniare l’importanza dell’evento e il sostegno della scuola, era presente alla premiazione il dirigente scolastico, professor Luciano Antonelli, che con visibile soddisfazione e orgoglio ha accompagnato i ragazzi a questo prestigioso appuntamento.

am. pi.