Ragazzi dell’Alberghiero. Esperienza formativa al rifugio Principe Corsini

Esperienza unica e formativa quella che si è svolta dal 6 all’8 maggio al Rifugio Corsini di Monte Nerone da parte dei ragazzi della classe 4ª A dell’Istituto Alberghiero di Piobbico. Accompagnati dai docenti Roberto Dormicchi, esperto di cucina, e Mattia Stefanini, gli studenti hanno intrapreso un percorso di autogestione che ha unito cucina, tradizione e valorizzazione del territorio. "Durante questi tre giorni – spiega Dormicchi – i ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze culinarie, preparando colazioni, pranzi e cene per la loro permanenza. Ma non è tutto: hanno anche organizzato una lezione di degustazione in collaborazione con numerosi produttori locali, che hanno reso possibile questa esperienza. Tra le aziende coinvolte, spiccano l’Azienda Agricola Michi, Icam di Mercatello, Cau&Spada, i Lubachi di Rosatelli con la favetta di Fratterosa, la Comunità Slow Food delle Terre Frattesi, Spazio Conad Fano, Birra Amarcord, Galvanina, Cantina Cignano, La Grotta dei Folletti, Slow Food Cagli e il Comune di Piobbico".

La presenza di Amap Ancona ha arricchito l’evento con la presentazione del documentario “I Custodi della Biodiversità: Prometeo il Farro“. La giornata finale ha visto i ragazzi all’opera nella preparazione di un buffet speciale per i genitori, un momento di condivisione che ha messo in risalto non solo le abilità culinarie acquisite, ma anche il forte legame creatosi tra gli studenti e il territorio. Durante il soggiorno al Rifugio Corsini, l’uso dei telefoni è stato messo da parte, permettendo ai ragazzi di immergersi completamente nella natura. Le escursioni nei momenti liberi hanno offerto l’opportunità di esplorare grotte e ammirare panorami mozzafiato, tipici del Monte Nerone. Il suono del vento, le luci danzanti tra sole, nebbia, nuvole e pioggia, insieme ai rumori della natura, hanno creato un’atmosfera magica e rigenerante.

Amedeo Pisciolini