Ragazzi, è qui la festa. Universitari in delirio

"Libiamo, libiamo ne’ lieti calici": forse non saranno le parole precise delle matricole o la musica che accompagna queste parole non sarà quella che si è sentita giovedì sera e notte in piazza della Repubblica ad Urbino, ma una cosa è certa: è cominciato il nuovo anno accademico dell’Università degli studi di Urbino. E quale modo migliore di festeggiare l’arrivo dei nuovi studenti se non con una festa in grande stile?

Accompagnate da musica techno, house e qualche latino, infatti, le matricole hanno potuto godere del benvenuto della città attraverso una serata danzante organizzata dal Comune di Urbino, in collaborazione con Radio Studio Più: "Siamo veramente contenti di poter celebrare la 5ª edizione di questa manifestazione – spiega Laura Scalbi, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili –. I giovani che sono qui hanno scelto Urbino come loro seconda casa ed è giusta che la città possa dargli un benvenuto come si deve. Abbiamo ragazzi che vengono dalla provincia, dalle Marche e da tutta Italia. I giovani devono vivere la città e noi dobbiamo far vedere come la nostra città sia viva".

Facendo un giro in mezzo alla gioventù, infatti, si sono scoperte nuove storie e nuovi volti che andranno ad animare le vie di Urbino, come Luminiza, che viene dalla Toscana: "Vengo da Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena – racconta –. Sono qui ad Urbino perché studio scienze della formazione primaria, anche se il mio sogno sarebbe stato quello di riuscire ad entrare a psicologia. Siccome, però, mi piacerebbe anche insegnare, per ora inizio questa facoltà, poi, magari, l’anno prossimo riprovo anche con psicologia. Chissà che possa frequentarle entrambe. In ogni caso, una festa così per noi matricole non me la sarei mai aspettata, sono contenta della scelta del luogo di studio che ho fatto".

Lo stupore da parte dei ragazzi, ovviamente, non è mancato, come raccontano anche Meri e Linda, da Fermignano: "Per fortuna non ci siamo dovute spostare molto, abbiamo scelto l’università vicino a casa – dicono –. Urbino la conosciamo bene, anche perché qui abbiamo frequentato il Liceo Scientifico Laurana, quindi ogni tanto, dopo scuola, si faceva un giro o ci si metteva a studiare nel parco. Entrambe abbiamo scelto economia e management, anche perché, venendo da uno scientifico, ci ritroviamo molto nelle materie. Inoltre, i professori sono sempre disponibili, e non è una cosa scontata".

"Vorrei diventare maestra di scuola elementare, quindi mi sono iscritta a scienze della formazione primaria – racconta Nicole, di San Benedetto del Tronto –. La difficoltà maggiore nel venire ad Urbino è stata prendere il treno e poi una sfilza di autobus, perché per il resto qui mi trovo molto bene. Sono anche riuscita a trovare una stanza a solo 250 euro. So che ci sono città che costano molto di più, quindi mi ritengo soddisfatta della scelta. Per ora le lezioni procedono bene, sono tutte molto interessanti, ma l’anno è ancora lungo. Aspettiamo e vediamo".

Alessio Zaffini