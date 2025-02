"Ragazzi, fatevi avanti per il Servizio civile". Prorogate le iscrizioni

Sono state prorogate fino a giovedì 27 febbraio, ore 14, le iscrizioni al Servizio civile universale che, anche quest’anno, è possibile svolgere all’interno del Comune e non solo. "Ritengo sia una grande opportunità di crescita personale, un’occasione per stare vicino a chi ha bisogno e per dedicarsi alla propria comunità", ha detto il sindaco Andrea Biancani lanciando l’ultimo appello ai giovani prima della chiusura del bando di selezione. Lo abbiamo scritto domenica: pochi giovani sono attratti da questa esperienza.

"Le varie realtà del territorio desiderano trovare ragazzi e ragazze volenterosi di fare un’esperienza a contatto con gli enti, persone e volontari di diversi settori. Da un lato serve ai giovani come esperienza di vita ma, dall’altra parte, le stesse associazioni hanno bisogno di volti freschi capaci di dare un contributo portando energie nuove e ulteriore slancio. Partecipare al Servizio civile universale significa sviluppare il senso civico, il confronto, la solidarietà e le emozioni, oltre ad entrare nel mondo del lavoro con progetti a supporto della comunità – continua Biancani –. Ci sono tanti progetti disponibili dislocati su tutta la provincia di Pesaro e Urbino – per un totale di 114 offerte –, tra cui, ad esempio, alcune attività di assistenza agli anziani, minori, immigrati, disabili e malati; attività culturali nelle sedi universitarie; attività di cura, riabilitazione e reinserimento sociale; attività di Protezione Civile, difesa ecologica e salvaguardia del patrimonio ambientale; attività per la tutela del diritto al lavoro".

Il Comune di Pesaro, a tal proposito, promuove un progetto nel settore Ambiente dal titolo “Rispettiamo l’ambiente: volontari per la tutela ambientale e del territorio nei comuni di Lazio, Marche e Umbria” che prevede azioni e attività per rispondere all’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili –. In particolare, si pone l’obiettivo specifico di promuovere e incentivare l’adozione e attivazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile; Piano Urbano del Traffico; Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Chi aderisce avrà diritto a una indennità mensile di euro 507,30 e l’importo annuale dell’assegno di servizio civile è di euro 6.087,60. Per ulteriori info: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/.