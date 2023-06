Ragazzi spalano il fango a Faenza Così si vince lo stress da esame

Solidarietà prima degli esami: un gruppo di ragazzi della 5ª A di Chimica dell’Itis “Mattei“ è andato a Faenza per dare un piccolo contributo nella rimozione del fango dalla città, dopo le recenti alluvioni. Ad accompagnarli c’era il professor Alessandro Panaroni. Un gesto semplice, una goccia nel mare degli aiuti, di cui c’è ancora bisogno, come testimoniano gli studenti: "La situazione è lontana dall’essere risolta e molte abitazioni restano piene di detriti e di materiale da rimuovere".

È anche stato un modo diverso per allentare per un giorno la tensione per le prove imminenti e portare un sorriso e un po’ di vicinanza a dei coetanei che, come loro, tra poco vivranno la propria “notte prima degli esami“. "In quest’esperienza ognuno ha tirato fuori il meglio di sé – commenta Panaroni –. Ho visto trasformarsi anche i ragazzi che fanno più fatica a vivere la normale didattica di ogni giorno, diventando promotori di iniziativa e realizzandosi completamente. Tutti sono tornati realmente soddisfatti da questa giornata. Negli esami saranno valutati su tante competenze e sarebbe importante che emergessero anche questi aspetti".

