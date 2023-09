Ragazzine adescate in chat, loro gli inviano foto a luci rosse e lui le pubblica su internet

Pesaro, 27 settembre 2023 – Adescate in rete. Lei e un’altra ragazza, con modalità simili. Lei, la chiameremo Anna, abita con la famiglia a Pesaro, e al tempo dei fatti (2019) aveva 13 anni e mezzo. Chatta con il telefonini, non con il pc, soprattutto su Telegram e Instagram. Anna durante le chat trova un "amico", tra i due nasce del feeling, che si consolida, e a un certo punto lui, che è di 6 anni più vecchio, inizia a farle proposte che la ragazza accetta. Il rapporto, anche se virtuale, tra i due, vira sempre di più sul sesso: lui, 20enne, è originario della provincia dell’Aquila, le propone di inviargli foto di lei nuda, a sua volta gliene manda di sue, poi le immagini che la coppia si scambia sono sempre più spinte, fino ad atti sessuali veri e propri, ripresi in video.

L’altra ragazza, 14 anni, che invece è di Senigallia, e non conosce Anna, più o meno però fa la stessa cosa nella chat con il 20enne. E quegli scambi durano per qualche tempo. Anna non dice nulla ai genitori. Se ne sta chiusa in una specie di bolla, che però assomiglia sempre più a un trappola. La quale scatta quando lei viene a sapere che tutte quelle foto intime che ha mandato potranno girare nel web. E non sono anonime. C’è la sua faccia.

Scatta la vergogna. Se Anna non parla, l’altra ragazza, quella residente a Senigallia, sì. A un certo punto quest’ultima crolla e inizia a raccontare tutto ai genitori. I quali si rivolgono quindi ai carabinieri di Senigallia che fanno partire le indagini. E da quello che emerge dai telefonini, si capisce che l’allora ventenne abruzzese ha fatto la stessa cosa con tutte e due le ragazze. E’ quello che il codice penale configura come adescamento di minori di anni 16: prevede una pena che arriva al massimo a tre anni di reclusione, nonostante la totale devastazione psicologica che il tutto può generare nelle vittime.

Anche la famiglia di Anna quindi entra come parte offesa nel processo: si è costituita (come l’altra) parte civile con il legale Pia Perricci, del foro di Pesaro. I carabinieri e i periti dell’accusa risalgono al Samsung del 20enne. Fanno le indagini e vedono cosa contiene. Il prossimo 6 ottobre il 20enne comparirà davanti al giudice tribunale di Ancona (il primo reato è avvenuto a Senigallia) per rispondere di adescamento di minori.