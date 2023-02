Ragazzini indebitati per droga Nei guai il cuoco con la cocaina

Lui è chef, ma non era farina la polvere bianca che aveva nella sua casa a San Costanzo. E ieri quei 35 grammi di cocaina trovati dai carabinieri a gennaio scorso gli sono costati la richiesta di condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione da parte del pm Maria Letizia Fucci. L’imputato è un 42enne romeno finito in manette per spaccio di sostanze stupefacente. L’uomo è coinvolto in un giro di droga tra Ancona e Fano.

Il suo difensore, l’avvocato Marco Defendini, ha insistito sostenendo che quella sostanza fosse per consumo personale e che non c’è alcuna prova di cessione a terzi. Ha posto l’accento sulla sua incensuratezza e, riguardo ai 2mila euro rinvenuti in casa, ha spiegato che sono frutto del suo lavoro da cuoco. Ora, parola al giudice Andrea Piersantelli che lunedì pronuncerà la sentenza. Tutto parte da tre ordinanze di custodia cautelare del Tribunale di Ancona contro altrettanti soggetti per un traffico di coca, hashish e marijuana dal capoluogo dorico fino a Pesaro. Spaccio, sequestro di persona ed estorsione, le accuse.

Le indagini portano i carabinieri a San Costanzo. E lì spuntano quei 35 grammi che portano il cuoco a processo a Pesaro. Ma l’inchiesta ha messo in luce anche altro. A chi non pagava la droga, secondo l’accusa, venivano applicati interessi molto alti, per cui i clienti si ritrovavano a dover pagare somme ben più onerose di quanto inizialmente pattuito. I tre sarebbero passati poi alle minacce di aggressioni, anche verso i familiari delle vittime, fino a pestaggi veri e propri. In un caso anche un sequestro di persona, con un giovane fatto salire in auto con la forza.

Ma un cliente si è ribellato e ha denunciato tutto ai carabinieri. Ai militari è bastato seguire la riga bianca per arrivare a San Costanzo dove è saltata fuori la cocaina che ha incastrato lo chef romeno, ora a rischio condanna.

e. ros.