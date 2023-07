Ragazzini scatenati nel mirino I residenti ne bloccano uno Poi arrivano i carabinieri

Ricordate la baby gang dei citofoni? La comitiva di bulli è tornata a togliere il sonno ai residenti che abitano in zona Lungofoglia, tra via Toscanini e via Togliatti. "Non suonando i campanelli dei citofoni nel cuore della notte – ha testimoniato un residente – perché sono mesi che in tanti di noi li hanno disattivati, ma tornando a dare calci alle porte; dando sfogo a schiamazzi e vandalizzando gli spazi comuni". Ma questa volta, a differenza dell’altra denuncia pubblica avviata con un esposto c’è chi avanza di voler procedere con una querela di parte.

L’occasione è data dall’ultimo episodio, avvenuto qualche sera fa, per cui l’intervento dei carabinieri ha permesso di identificare alcuni dei giovani coinvolti nel triste fenomeno di cronaca.

"Il gruppetto composto da una decina di ragazzi tra i 14 e 15 anni, ha dovuto fare i conti prima con i residenti che ne hanno acciuffato uno, poi con gli uomini dell’Arma sono stati avvisati i genitori – racconta un testimone, tra quelli esasperati dalla difficoltà di ottenere rispetto –. Per calmare gli animi degli adulti importunati dalla comitiva c’è voluta una buona mezz’ora. La prospettiva di aver responsabilizzato le famiglie dei ragazzi, per ora dà speranza di poter tornare a dormire sonni tranquilli.