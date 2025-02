Paura al Lido di Fano, ragazzino preso a botte: a 15 anni rischia un occhio

Fano (Pesaro), 17 febbraio 2025 – Minorenni aggrediti al Lido di Fano, sabato sera, intorno alle 23.45, da un gruppo di balordi. Un quindicenne colpito da un violento pugno all’occhio è finito all’ospedale dove gli è stata diagnosticata una importante lesione. Gli aggressori sarebbero già noti alle forze dell’ordine, una banda di giovani disagiati con situazioni familiari problematiche. In ogni caso sembra che girino in città in cerca di pretesti per mollare pugni e ceffoni a chi capita. Sabato sera le vittime prescelte sarebbero stati un gruppo di amici di 15-16 anni, ragazze e ragazzi, (non più di 6-8 adolescenti) che si erano fermati a chiacchierare al Lido, nella piazzetta davanti all’edicola che ovviamente era chiusa, prima di salutarsi per rientrare a casa in bicicletta.

“Cosa c’è da guardare” sarebbe stata la frase rivolta dall’aggressore ai giovani che stavano parlando tra di loro, subito dopo sarebbe partito l’inaspettato pugno in direzione del 15enne, provocandogli una ferita sull’arco sopraccigliare, visibile immediatamente, e una lesione, verificata successivamente dopo l’esame oculistico al Santa Croce.

La vittima e gli altri suoi amici spaventatissimi si sono messi a correre verso il Bon Bon Cafè, a quell’ora pieno di gente. Qui hanno trovato rifugio, accolti dal titolare Francesco Dionisi. “Ho fatto il minimo che si possa fare in queste situazioni – fa notare Dionisi –: ho soccorso il quindicenne tamponando la ferita e offrendogli del ghiaccio da mettere sull’occhio, subito dopo ho telefonato ai genitori. Ho anche fermato la pattuglia dei carabinieri che proprio in quel momento stava passando in viale Cairoli, come spesso accade il sabato sera”.

“Una cosa del genere – commenta Dionisi –, qui al Lido, non era mai accaduta, e come genitore, con un figlio di 13 anni, sono veramente rammaricato”. “Fano è diventata una città pericolosa – denuncia il padre del ragazzino aggredito –: le amministrazioni comunali cambiano, ma le cose vanno sempre peggio. Non c’è presidio del territorio. La politica dia segnali concreti di reazione, basta parole. Si mettano le forze di pubblica sicurezza in condizione di intervenire e neutralizzare le bande violente che ormai spadroneggiano. L’Amministrazione solleciti il Prefetto, servono più forze dell’ordine. Mi sembra che solo qualche giorno fa ci sia stata una manifestazione davanti al commissariato di Polizia per denunciare la carenza di organico”.

E ancora, rivolto all’Amministrazione comunale: “Dov’è la qualità della vita? E di quale turismo parliamo in queste condizioni? Direi che a questo punto serve un segnale forte”. “Mio figlio – prosegue il padre del quindicenne – stava andando a prendere la bicicletta per tornare a casa. Dopo il pugno lui e i suoi amici sono stati anche inseguiti”. E qualcun altro si chiede: “Se il locale fosse stato chiuso e i quindicenni non avessero potuto trovarvi rifugio, come sarebbe finita? E’ possibile che in una città come Fano accadano episodi di questa gravità, con dei ragazzini che stavano rientrando a casa per la mezzanotte dove aver trascorso un piacevole sabato sera insieme?”.

I residenti del Lido avevano già segnalato alle forze dell’ordine la presenza da alcuni mesi, soprattutto il sabato sera, di un numeroso gruppo di giovani, tra i 14 e i 20 anni, che spadroneggia nella zona con motorini parcheggiati in mezzo alla strada, vie trasformate in bagni pubblici e schiamazzi fino alle 2-3 di notte. “Finora abbiamo temuto per eventuali danneggiamenti – commenta una residente – mai ci saremmo aspettati di dover temere per la nostra incolumità: l’aggressione al 15enne sarebbe potuta capitare a chiunque di noi. La verità è che sabato sera si è sfiorata la tragedia, il livello si è alzato e a questo punto servono le telecamere e maggiori controlli. Il Lido è sempre stato luogo di ritrovo e di divertimento per i giovani, un episodio così non si è mai verificato prima”.