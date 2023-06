Ragazzino minorenne ubriaco semina scompiglio Portato in ospedale, rincara la dose con i sanitari

Un minorenne magrebino è stato portato in ospedale ieri pomeriggio in stato di alterazione alcolica. In altre parole, il giovane, forse sedicenne, aveva dato in escandescenza nei pressi dei bagni Irene, in viale Trieste. E’ stato necessario far arrivare la forza pubblica, in questo caso la polizia locale, che è riuscita a bloccare il giovanissimo straniero e ad accompagnarlo in ospedale. Ma qui il ragazzo non si è placato affatto. Ha iniziato di nuovo a dare in escandescenza ed è stato ugualmente necessario bloccarlo per non creare il panico tra quanti erano in sala d’attesa per essere visitati. Soltanto in tarda serata, sembravano esser sfumati gli effetti della sbronza