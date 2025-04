Ragazzo pestato, l’avvocato: "Nessuna risposta dalla scuola"

"Ho chiesto un incontro urgente alla scuola, sono passati giorni e ancora non ho ricevuto risposta". L’avvocato Roberto Venturini, che tutela la famiglia del 14enne pestato da due 16enni fuori dall’istituto tecnico "Bramante-Genga", ha inviato il giorno dopo l’aggressione una comunicazione alla preside della scuola chiedendo un incontro anche con il consiglio direttivo. "Vogliamo che vengano presi provvedimenti a tutela del ragazzo. Chiediamo che la preside contatti il dirigente dell’istituto alberghiero di Pesaro, che è la scuola frequentata dai due 16enni, affinché i responsabili vengano individuati e messi in tranquillità – continua il legale -, è opportuno che anche l’istituto alberghiero prenda provvedimenti. E’ da giorni che aspettiamo una risposta ufficiale alla comunicazione che ho inviato via pec, ci hanno detto che lo avrebbero fatto ma ancora non abbiamo ricevuto nulla. Se continua così sarò io a scrivere, a stretto giro, sia all’istituto alberghiero sia alle famiglie dei due ragazzi. Dai video emerge una spiccata violenza ed è necessario che quanto accaduto venga preso in esame con gli opportuni provvedimenti".

E la solidarietà, nei confronti della famiglia del ragazzo, non si è fatta attendere. Anche il Comitato dei genitori di figli minorenni di Fano ha espresso vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia. "Bene ha fatto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine – si legge in una nota -. Questi atti di violenza vanno posti all’attenzione delle istituzioni, di cui bisogna sempre avere fiducia, e vanno adeguatamente puniti, nel doveroso rispetto di chi li subisce e per evitare che le situazioni di disagio giovanile possano portare a ripetere le violenze e degenerare in fatti ancor più gravi. Inquietanti la spettacolarizzazione dell’aggressione e le motivazioni addotte, sintomo della permanenza in molti giovani di una preoccupante povertà educativa nelle relazioni, che deve destare allarme e mantenere alta la vigilanza nelle famiglie e istituzioni".

Antonella Marchionni