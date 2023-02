Ragionare sui motivi della guerra si può "Così la sinistra tornerà a parlare di pace"

di Oriano Giovanelli Si avvicina il 24 febbraio e lo scadere del primo (?) anno di guerra aperta in Ucraina. Come sarà questo primo anniversario? Temo un frastuono di guerrafondai cui va, a mio parere, contrapposta una nuova idea di resistenza: quella della ragione razionale. Il medioevo travolse assieme ai vecchi imperi la cultura classica, ma vi furono luoghi che la preservarono per consentirci di riscoprirla con l’umanesimo e poi il rinascimento. Anche oggi quei luoghi sono indispensabili. Uno di questi è nato proprio qui, nella nostra università di Urbino per iniziativa dei professori Antonio Cantaro e Federico Losurdo. Si chiama “fuori collana“ e vive sul web (www.fuoricollana.it). Ora l’impresa si è arricchita di una collana editoriale “cartacea” dal nome (RI)Costituenti che ha rilasciato il primo volume dal titolo “L’Orologio della Guerra – chi ha spento le luci della pace” di Antonio Cantaro (NTS Media). L’autore è certamente di sinistra ma il libro è per nulla fazioso. Affida alla ricostruzione della conoscenza necessaria dei fatti la risposta a chi sostiene la guerra come ineluttabile: il bene contro il male. Con una sinistra smarrita per tante ragioni e per tante sconfitte, questo libro offre un filo di un ragionamento alternativo. Del resto può esistere una...