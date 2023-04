Ragioniere a Villa Fastiggi con laurea ed esperienza

Azienda di Pesaro con sede a Villa Fastiggi è in cerca di un ragionierea con esperienza. Dotatoa di massima serietà, capacità di problem solving e che sia disponibile per un contratto full-time da lunedì al venerdì. La figura si occuperà di: contabilità generale, liquidazioni, pagamenti dei fornitori, monitoraggio delle scadenze, registrazione del prospetto paghe, gestione presenze, gestione banche e contratti di locazione. Requisiti richiesti: diploma in ragioneria eo laurea in economia aziendale, esperienza obbligatoria di 3 anni nel settore della contabilità, ottima conoscenza del pacchetto Office, automunito, buone doti organizzative, capacità di lavorare in team, buona predisposizione all’apprendimento e alla condivisione, buoni doti comunicative e di ascolto. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato con scopo di assunzione a tempo indeterminato, viene richiesta disponibilità immediata della risorsa.

Per candidarsi inviare il curriculum vitae a [email protected]