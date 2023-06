Raid nel negozio in pieno centro "Servono telecamere e più sicurezza"

Furto nella notte tra domenica e lunedì del negozio di abbigliamento QB24 del centro storico, la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini (foto) lancia l’allarme: "Serve più sicurezza, il Comune inizi con l’installazione delle telecamere nelle vie di accesso al centro". Nel mirino dei ladri, la notte scorsa, è finito un negozio di abbigliamento dove sarebbero stati rubati alcuni capi. I malviventi sembra che abbiano operato indisturbati e velocemente, nessuno pare si sia accorto della loro presenza.

La scoperta del furto sarebbe avvenuta nella mattina di ieri, al momento della riapertura del negozio. Per entrare al suo interno i ladri avrebbero manomesso la serratura. Rubate maglie e camicie, facilmente occultabili rispetto ad altri capi d’abbigliamento.

"Con l’estate – insiste Marcolini – circola più gente, soprattutto in centro storico, dove c’è la maggiore concentrazione di esercizi commerciali. Ecco perché ritengo che occorra aumentare il livello di sicurezza, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine, della polizia locale e soprattutto sia importante installare le telecamere nelle vie di accesso al centro, ormai presenti nei centri storici di tutte le città italia".

E ancora Marcolini: "Non solo le telecamere sono dei deterrenti per i criminali, ma nel caso specifico avrebbero potuto facilitare l’individuazione del mezzo utilizzato per il furto".

Nessun movimento strano sarebbe stato notato da chi risiede nella via dove si trova il negozio anche perché il furto dovrebbe essere avvenuto nel cuore della notte quando la gente dorme e le vie del centro sono deserte.

E comunque dall’inizio del mese di giugno , come ogni anno, le pattuglie della polizia locale sono in servizio tutte le sere fino all’1.30 di notte.

In realtà il servizio notturno è stato assicurato anche durante il periodo invernale, seppure limitato ai week-end o ad eventi specifici. Importante è anche l’ottima collaborazione tra le varie forze dell’ordine che operano in città per migliorare la vivibilità, in vista dei prossimi mesi estivi dove la città si anima con l’arrivo dei turisti e la movida.