Raid nella notte, farina addosso al drago nero

"Le polemiche post gara sono una tradizione immancabile". Commenta così la presidente delle Contrade Isotta Pretelli i malumori emersi ieri su queste pagine, stemperando le tensioni: "Le contrade sono dieci, quindi ogni premio ne scontenta nove. Poi c’è chi sa perdere e chi no; proprio Crinelli, scontento degli esiti dell’anno scorso, era stato uno dei fautori delle modifiche alle schede tecniche che hanno eliminato il parametro della cromaticità, quindi il prossimo anno attendiamo il suo pipistrello. Passando oltre, sono davvero contenta dell’impegno profuso da tutti: abbiamo visto aquiloni interessanti, divertenti e che hanno celebrato questo settantennio al meglio. Ringrazio i giurati che sono chiamati a un ruolo impegnativo anche dopo la festa, proprio per le polemiche garantite, e anche i presentatori che quando mettono tifo e cuore nel commentare il volo, scaldano il pubblico". Tuttavia, gli sfottò non si sono del tutto fermati, perché ieri i mazzaferresi hanno scoperto che qualcuno col favore della notte aveva cosparso di farina il loro drago nero e ricoperto di carta igienica il monumento all’aquilone presente nel quartiere. Gesti non nuovi, ma che non sono stati graditi dai viola. I quali tuttavia, passati i giorni di fuoco, si godranno per un anno intero il trofeo dell’aquilone di bellezza tridimensionale: "Speravamo in questa vittoria e al di là di tutto ce la stiamo godendo – dice Marco Bellucci – uno dei giovani autori del drago Furia Buia, il cui nome proprio, all’interno del film Dragon Trainer, è ‘Sdentato’. L’abbiamo costruito con l’obiettivo di vincere, come grandezza, tecnica e finitura dei dettagli. Il primo lancio purtroppo ci ha un po’ demoralizzato perché ha sbandato fino a cadere e si sono spezzate varie canne tra cui una principale. Nonostante ciò, siamo stati bravissimi e veloci a ripararlo e al secondo lancio ha volato bene, e allora abbiamo ripreso le speranze. Però sapevamo di avere dei buoni rivali, tra cui Lavagine, il Monte, Piansevero, anche se eravamo consci del nostro valore. Avevamo dei punti di forza come la struttura portante del corpo del drago, non solo decorativa, ma ben performante, poi le ali e la coda ben progettate, che aiutavano la stabilità in volo. Poi la cura dei dettagli, precisa e accurata, è stata il tocco finale, la ciliegina sulla torta".

Ma c’è una contrada, non toccata da alcuna polemica, dove da tre giorni si festeggia e basta, e si continuerà a festeggiare fino al 6 settembre 2026: la Piantata: "È stata una vittoria bellissima – racconta il capocontrada Ferrante Bernardini – che un pochino presentivamo, perché durante la gara avevamo dato un sacco di filo non a uno, ma a diversi aquiloni, quindi, pur se non c’è mai la certezza, c’era più di una speranza. E soprattutto eravamo consapevoli di aver dato tutto l’impegno e di aver lanciato bene. Quest’anno ci eravamo preparati bene, partecipando a tutti i premi tranne il tecnico, allenandoci e arrivando carichi. L’aquilone di bellezza tridimensionale, una stella, è stato l’unica delusione, poiché si è spezzato il filo subito dopo il lancio. Ma il vento toglie e il vento dà, e abbiamo vinto la coppa più importante". Una contrada in crescita, soprattutto nei giovanissimi: "I bambini si sono scatenati sul palco e quest’anno se ne sono avvicinati di nuovi, per cui siamo un po’ cresciuti di numero e per me, anche se non avessimo vinto niente, questa era già una grandissima soddisfazione; poi aggiungiamoci che, essendo nati nel 1991, con sette trofei siamo la contrada più vincente in rapporto alla data di nascita… insomma siamo i più forti. Ora faremo la cena di contrada e poi inizieremo a pensare alla cena che dovremo organizzare il prossimo anno per la riconsegna".

Giovanni Volponi