Raid vandalico di notte Danni alla ‘Chiara Lubich’ Accesi fuochi nella scuola

Hanno violato la scuola elementare Chiara Lubich di via Nitti, uno dei fiori all’occhiello dell’istruzione in città. La scuola della bidella Patrignani, la cui scomparsa alunni, alunne e personale docente hanno pianto intensamente di recente, la scuola che nacque con la parrocchia di san Carlo sotto l’egida di don Guido Vincenzi, il prete "sindaco" di Pantano, e che negli anni si è segnalata per la sua eccellente offerta formativa. I vandali che l’altra notte sono entrati nella scuola forzando due porte, una quella di ingresso sotto il porticato che dà su via Nitti e poi quella della palestra che si trova all’interno del plesso, hanno calpestato questi valori con una violenza e una leggerezza che hanno lasciato senza fiato chi ha poi visitato gli ambienti. In particolare sono stati appiccati incendi in più zone della scuola, sia nelle aule che nella palestra, salvo poi rendersi conto che il fuoco avrebbe potuto divorarsi tutto e allora sono stati gli stessi vandali a ricorrere all’uso degli estintori, un paio di cui uno poi sparito, adoperandoli per spegnere i fuochi accesi. Una operazione che ha aggiunto danno al danno perché la polvere del materiale didattico a cui era stato appiccato il fuoco si è poi sparsa negli ambienti presi di mira, intaccando tutto, dalle pareti alle lavagne elettroniche, dai banchi al pavimento. Quando, ieri, i tecnici del Comune sono entrati, si sono trovati di fronte a spazi da bonificare in vista della imminente riapertura dell’attività scolastica: "Ci stiamo già attivando – dice l’assessora Camilla Murgia – per le pulizie affinché per inizio settembre possa essere tutto in ordine. Ci stiamo confrontando con il dirigente sulle tempistiche e i modi di intervento ma i genitori stiano tranquilli, non ci saranno ritardi. Il fatto resta increscioso. Certe bravate suscitano ancor più tristezza se fatte all’interno di un luogo delicato come la scuola. Ora ragioniamo su cosa possiamo fare per applicare sistemi di allarme e telecamere".

Il preside della scuola Flavio Brosio non demorde e lancia un messaggio chiaro a genitori e insegnanti presi dallo sconforto: "Ripartiremo assolutamente in linea con i nostri programmi di scuola aperta anche al pomeriggio e capace di dare una offerta formativa ampia che va al di là della nozione e sconfina nella lingua, nel teatro e in altri corsi che organizziamo parallelamente alle lezioni. La qualità della scuola è riconosciuta da tutti, con undici classi piene, e sarà mantenuta. I danni riguardano soprattutto lo scasso delle porte. Stiamo pensando di dotare la scuola di un sistema di allarme e di telecamere, ma la spesa per i tre plessi di nostra competenza sarebbe di 25mila euro e da soli non ce la facciamo. Il Comune si sta comunque interessando al nostro caso". Ironia della sorte, i vandali, oltre a carte di merendine e dopo avere scaraventato parecchio materiale a terra specie all’ingresso, hanno lasciato una firma "artistica" su una parete, che ovviamente si pensa non essere autentica.

Davide Eusebi