Raid vandalico notturno. Abbattuti 3 cartelli stradali. La rabbia dell’assessore

Tre cartelli stradali abbattuti, a Villa San Martino, nei pressi della rotatoria alla fine di via Guido D’Arezzo, dopo l’intersezione con via Grossi. E’ il frutto di un raid vandalico avvenuto l’altra notte, e come buona parte dei vandalismi è senza motivazione alcuna. Distruzione e danni gratuiti. Chi li abbia fatti, non si sa. Sta indagando la polizia locale, subito avvertita dall’assessore Mila Della Dora, che è passata da lì ieri mattina e ha visto lo scempio. Dice l’assessore: "All’inizio si era pensato a un incidente, ma poi la distanza, una cinquantina di metri, tra un palo e l’altro dimostra che si è trattato di un atto volontario. Che sinceramente mi indigna perchè è un danno fatto a tutta la comunità. Ci vorranno circa 3mila euro per ripristinare l’area, tra rifare il marciapiede e sostituire i pali che sono stati piegati. E meno male che quei pali abbattuti non hanno provocato incidenti in chi passava. In ogni caso – conclude l’assessore – tutto vorrei eccetto il fatto che non venisse fuori il, o i, responsabili. Hanno fatto un danno a tutti i cittadini, e qualcuno ne deve rispondere". L’assessore ha fatto anche un post, commentato, su Fb. Ieri mattina operai del Centro operativo comunale hanno messo in sicurezza la zona.

Quindi, la polizia locale sta indagando. Il fatto è avvenuto l’altra notte, tra sabato e domenica, al momento non risultano testimoni, e gli inquirenti stanno visionando la possibilità di reperire filmati dalle telecamere della zona. Ma trovare i responsabili sarà difficile.

Quella zona è comunque da diversi anni al centro di interventi da parte delle forze dell’ordine, chiamate dai residenti che si lamentano di bivacchi, balordi che danno fastidio con rumori molesti, risse ecc... Ieri mattina in prossimità della fermata del bus c’erano ad esempio due biciclette mountain bike abbandonate, messe una sopra l’altra, forse rubate e poi lasciate per strada, come in una discarica.

ale.maz.