Ralf racconta gli anni del liceo Mamiani

Dal cuore della città fluisce una storia nella Storia. Una di quelle piccole arterie nella grande circolazione delle idee che però diventa sensibile e nodale. E’ il testo ’Entravamo al suono della campanella’ che Fulvio La Rosa presenterà oggi, alle 17,30, in piazzale Collenuccio, al civico 15, in una delle salette della parrocchia del Duomo. Un cantuccio ideale dove l’autore presenterà il suo libro, autobiografico, incentrato sugli anni del liceo Mamiani. Così, tra scorrere di indici superficiali e frettolosi sui social, La Rosa, invece in punta di piedi, dipinge (perché anche quella è una delle sue vocazioni) un quadro della città che è rimasto nel cuore e nell’anima di una certa Pesaro che è, c’è poco da fare, il liceo dei licei, cioè il Classico Mamiani, dove solo chi è entrato può forse capire. Chi non vi è mai entrato, stasera potrà avvertirne il sapore, partecipando alla presentazione con l’autore. Il volume è corredato anche da una introduzione con un inquadramento storico. Fulvio La Rosa, noto anche come Ralf, è un poliedrico: scrive, dipinge ed è un raffinato cultore di musica classica. Oggi racconterà alla città la sua ultima creazione, su uno dei luoghi ormai persi ma anche molto sentiti. Un’arteria pulsante di quella città di cui poco, o quasi nulla, è ormai rimasto.

Giorgio Guidelli