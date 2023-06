Rally Adriatico, riaperte le iscrizioni alla corsa

Si sono riaperte le iscrizioni al 30° Rally Adriatico, posticipato al 15-16 luglio a causa del maltempo di metà maggio. La corsa farà di nuovo base a Urbino ed è stata confermata come prova valida per il Campionato italiano rally terra, oltre che per le auto storiche e per il Challenge raceday rally terra. Per renderla ancora più avvincente sarà istituito il "Trofeo downhill", legato alla gara simbolo delle competizioni su sterrato. Invariato il percorso, rispetto a maggio: 245 chilometri, di cui 71 di prove speciali, tre, da ripetere altrettante volte. Per iscriversi ci sarà tempo fino al 5 luglio. Gli equipaggi arriveranno già da giovedì 13 e venerdì potranno fare delle ricognizioni, mentre sabato e domenica la corsa entrerà nel vivo. Per agevolare la trasferta, l’organizzatore Prs Group ha rinnovato l’accordo con la realtà locale Raffaello Travel Group, che potrà essere contattata da chi deve riprogrammare il soggiorno nell’Urbinate.

n. p.