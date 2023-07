Rally dell’Adriatico, spettacolo sulle colline

Sono 89 gli equipaggi che hanno confermato l’iscrizione al Rally Adriatico, che coinvolgerà oggi e domani i comuni di Urbino, Fermignano e Cagli. Rinviata di due mesi per i nubifragi di metà maggio, la prova si inserisce in un momento in cui solitamente il rallismo su terra va in pausa, visti il caldo e la più massiccia presenza di polveri sullo sterrato. Tuttavia, non era intenzione né dei piloti, né dell’organizzatore Prs Group rinunciare a una tappa lo scorso anno molto apprezzata. "Il Rally Adriatico, partito nel 1994 da Pesaro come Rally del mobile, con prove speciali anche alle porte di Urbino è alla 30ª edizione – commenta Oriano Agostini –. La prova avrà quattro validità: Campionato italiano rally terra, per auto moderne e storiche, ultimo atto del Challenge Raceday rally terra e Coppa rally di 5ª zona. Oltre ad avere tutti i piloti in corsa per la vittoria delle varie categorie e per il finale di stagione del Raceday, ne avremo diversi stranieri, tra cui un qatariota della famiglia reale Al-Thani. Ringraziamo i Comuni di Urbino, quartier generale, Fermignano, che ci assiste per lo shakedown e parco assistenza, e Cagli, che ci ospita per le prove speciali". Dopo le ricognizioni di ieri, il vero evento comincerà oggi con i due momenti di shakedown, la prova tecnica delle vetture, nella zona industriale di Fermignano, tra le 11 e le 13 e tra le 13.30 e le 16. Domani le auto cominceranno a uscire da Borgo Mercatale alle 7.30 per tornare a Fermignano, da dove partiranno verso le prove speciali di Cagli. Alle 17.30 il ritorno a Urbino per le premiazioni. "Manifestazioni sportive come il Rally Adriatico si prestano benissimo alla promozione del territorio – commenta il vicesindaco di Urbino, Marianna Vetri –. Ringrazio Oriano per la tenacia nell’organizzazione. C’è una buona collaborazione col territorio, in questo caso Fermignano e Cagli, che permette una ricaduta più ampia su un’area che ha bisogno di essere comunicata. Teniamo molto all’evento e invitiamo tutti a godere, soprattutto domenica, dello spettacolo".