‘Rally delle Marche’ al via. Promozione turistica in moto

Il Moto Club Riding Marche organizza, in questo fine settimana, la 3ª edizione del "Rally delle Marche", un evento moto-turistico non competitivo, che si pone obiettivi turistici. Alla conferenza stampa tenutasi alla concessionaria D&G Yamaha, c’erano, fra gli altri, anche l’assessore comunale allo sport, Mila Della Dora e il consigliere regionale Andrea Biancani. "La giornata di domani – ha esordito uno degli organizzatori, Alessandro Tamburini – è dedicata all’arrivo dei partecipanti e alla registrazione. I percorsi si suddividono nelle giornate di sabato e domenica e si sviluppano su strade di interesse paesaggistico aperte al traffico. Si attraverserà l’entroterra marchigiano fino a toccare l’Appennino per poi rientrare a Pesaro a fine giornata. Per entrambe le giornate di sabato e domenica, la partenza e l’arrivo saranno dal piazzale della Libertà dove è ubicato anche il paddock. Partiranno 3 partecipanti ogni 30 secondi, in puro stile rally dal palco rosso, sotto l’arco gonfiabile, pertanto i partecipanti non viaggeranno in gruppo ma ogni moto seguirà autonomamente e in totale autonomia la traccia sul proprio navigatore. A metà percorso è prevista una sosta ristoro. Per garantire un alto livello di assistenza abbiamo chiuso le iscrizioni a 200 partecipanti che provengono da tutta Italia e anche da alcuni paesi europei come Germania, Svizzera, Francia, Austria e Olanda".

"Pesaro, Terra di Piloti e Motori, è orgogliosa di ospitare il Rally della Marche – ha puntualizzato Mila Della Dora –. Una manifestazione seguitissima, che rafforza, valorizza e arricchisce il patrimonio culturale e motociclistico della nostra città e rappresenta un ottimo volano di promozione del territorio in vista della Capitale Italiana della Cultura 2024. Il ringraziamento va ad Alessandro Tamburini, mente e corpo di questa bella iniziativa, in cui l’Amministrazione comunale crede molto, e a tutti i partecipanti.

Luigi Diotalevi