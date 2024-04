Ramadan, giorno di festa

Centinaia di musulmani che vivono nel Fanese hanno festeggiato ieri la fine del Ramadan. Il primo raduno, di carattere religioso, a cui hanno partecipato circa 300 persone, si è tenuto al mattino nell’area del Centro Sportivo della Cooperativa Tre Ponti. Il secondo, più conviviale e ricreativo, si è invece svolto di pomeriggio, in via Roma, presso l’oratorio di San Cristoforo. "La fine del digiuno, in arabo Eid Al-Fitr – spiega Hafida Kamba, mediatrice interculturale e tra le organizzatrici dell’evento – è anche l’occasione per l’incontro delle più svariate etnie. Hanno difatti partecipato musulmani nordafricani, bengalesi, gambiani, senegalesi, ma anche albanesi e romeni". Nell’area sportiva dell’oratorio c’erano molti bambini, che sono stati intrattenuti con giochi dai clown giocolieri, mentre i più grandi hanno giocato nel campetto da calcio.

Un ricco buffet è stato messo a disposizione degli ospiti. Tra i cibi tradizionali ha trionfato per il salato il mesmen, una piadina senza strutto e farcita con carni e verdure, mentre per il dolce la cheppakia, fatta con mandorle, sesamo, semi di anice e miele. Cibi molto apprezzati anche dai frequentatori dell’oratorio e da qualche passante. E’ stata una festa aperta a tutti, anche non musulmani: "Promuoviamo il dialogo – chiosa Dallel Ouab, dell’associazione Al Fihrijat – e lo facciamo con svariate iniziative, per favorire il confronto tra fedi e culture diverse. Siamo una comunità che accoglie chiunque sia interessato a un pacifico e costruttivo confronto". Tra gli ospiti Roberto Ansuini, medico e presidente di Apito, che promuove iniziative interculturali, e Claudio Franchini, ingegnere e studioso di filosofia e religioni. "Apprezziamo molto lo spirito di apertura culturale della comunità musulmana fanese – hanno commentato - e abbiamo in cantiere alcuni progetti per promuovere l’inclusione".

Marco D’Errico