Ramazze e spazzoloni, assalto in città La meglio gioventù si mette all’opera

Tutti con ramazze e spazzoloni per ripulire e dare un volto nuovo alla città: torna, per la quarta edizione consecutiva, il progetto "Ci sto? Affare fatica", promosso dal CSV (Centro Servizi di Volontariato) di Pesaro, con il patrocinio del Comune e la collaborazione con la Onlus Gulliver. Gruppi di ragazzi, dai 16 ai 21 anni, infatti, andranno ad operare all’interno dei luoghi pubblici di Pesaro, partendo dalle scuole fino ad arrivare ai luoghi di interesse culturale, per poter lasciare degli spazi ordinati e belli alle presenti e nuove generazioni.

"È un progetto molto importante, perché dimostra come i ragazzi non siano tutti sfaccendati, ma anzi abbiano voglia di mettersi in gioco e di rendere la città un posto migliore – spiega Tomas Nobili, presidente CSV Pesaro –. Il progetto è cominciato già il 19 giugno e durerà fino al 28 luglio, ogni ragazzo potrà decidere di iscriversi settimanalmente e dopo ogni settimana di lavoro verrà dato un contributo di 50 euro a tutti i partecipanti. Ovviamente, chi vuole, può anche decidere di iscriversi per più settimane, andando quindi ad aggiungere fondi al suo salvadanaio. Già sono tanti i partecipanti, i quali, rinunciando a qualche giorno di mare, si ritrovano per poter dare un volto nuovo alla loro città. Addirittura, nell’edizione passata, sono anche nate due storie d’amore, quindi ne vale davvero la pena. Per chi volesse partecipare basta iscriversi sul sito www.cistoaffarefatica.it e selezionare il comune di residenza".

Anche Camilla Murgia, assessore alla gentilezza ed alla crescita, si dice soddisfatta del progetto: "Quello che ho visto sono dei ragazzi che, con tanta forza di volontà e amore, hanno voluto rendere la città un posto migliore. Come Amministrazione, mi rende veramente orgogliosa poter assistere, e contribuire, allo sviluppo di questi ragazzi, premiando i loro sforzi e le l’utilizzo del loro tempo libero estivo". Inoltre, ad accompagnare i giovani in questa avventura, i tutor, ragazzi dai 21 ai 35 anni, che spiegheranno il progetto alle "matricole": "Se ci fosse stato ai nostri tempi, sicuramente l’avremmo fatto – concludono scherzosamente Murgia e Nobili –. Sarebbe stata un’esperienza formativa bellissima, piena di nuovi incontri e di nuove amicizie. Sicuramente sarebbe stato una cosa che ci saremmo portati dentro per sempre, come del resto faranno questi ragazzi".

Alessio Zaffini