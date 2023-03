"Rambla: spesi ben 150mila euro L’annuncio più costoso di sempre"

Il sindaco Ricci ha messo nel cassetto il progetto di una “rambla“ pesarese che avrebbe potuto allungare la passeggiata da via Rossini a piazzale della Libertà senza incrociare il traffico della Statale, interrato in un sottopasso realizzato ad hoc. La reazione del centrodestra, critico fin dall’inizio riguardo non si è fatta attendere. "Come volevasi dimostrare – osservano in una nota – la Rambla è inutile e con 150mila euro spesi per il progetto è, di fatto, l’annuncio più costoso di sempre". Il centrodestra, davanti alla retromarcia del sindaco Ricci sembra il gatto che ha appena mangiato il topo. "Siamo favorevoli all’abbandono del progetto, ma critici verso lo spreco di denaro speso per la progettazione – vanno al sodo –. Sulla Rambla abbiamo avuto ragione: è un progetto insostenibile finanziariamente. Purtroppo il ravvedimento di Ricci è tardivo e soprattutto molto costoso visto che il Comune ha già speso oltre 150mila euro per redigere il progetto definitivo dell’opera, mirato solo a sbandierare l’ennesimo annuncio roboante sui giornali. Un record che il sindaco può sbandierare a livello nazionale visto che il suo, probabilmente, è stato l’annuncio più costoso d’Italia".

I consiglieri di centrodestra di Lega, Prima c’e’ Pesaro, Forza Italia, Fratelli d’Italia e del Gruppo Misto (leggi Giovanni Dallasta, appena fuoriuscito dalla Lega) si leccano i baffi, ma non possono che dolersi della ferita inferta alle casse comunali. "Inoltre abiamo sempre sostenuto che la realizzazione della stessa sarebbe stata insostenibile sia per l’impossibilità di deviare il traffico per il tempo necessario al cantiere e sia da un punto di vista finanziario". Lo stesso Ricci, ieri, ha spiegato le ragioni dell’accantonamento del progetto: "In questo momento ci fermiamo per prudenza – ha detto il sindaco – perché con un mutuo milionario che stiamo pagando per la piscina di via Togliatti dopo averla acquisita non potevamo prederne un altro di pari importo o quasi per la rambla di Largo Aldo Moro". E’ sfumata, quindi l’idea di pagare l’opera, con gli oneri di urbanizzazione provenienti dalla riqualificazione dell’ex Bramante. "Per mesi la maggioranza, pur di assecondare il sindaco, ha irriso le nostre critiche ed ha portato avanti questo progetto inserendolo persino nel piano triennale delle opere pubbliche con una previsione di spesa di sei milioni di euro. Purtroppo questa giunta prefescisce investire risorse per interventi mediatici e scenici piuttosto che intervenire per le priorità di cui la città ha bisogno".

Solidea Vitali Rosati