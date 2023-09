Rami pericolanti alla Bocca Lupo e in provincia, pompieri all’opera

Il forte vento che ha spazzato Pesaro e buona parte della provincia dalla prima mattinata di ieri per alcune ore fino a mezzogiorno, non ha fatto mancare il lavoro per i vigili del fuoco, costretti a intervenire in più zone per evitare disagi al traffico stradale e pericoli ai passanti. L’autoscala dei pompieri è entrata in azione ieri mattina in località Bocca del Lupo, dove erano stati segnalati alcuni rami pericolanti che potevano causare rischi al passaggio di chi sceglie quella strada per la camminata quotidiana. I pompieri sono intervenuti proprio con questo scopo, salendo fino alle parti critiche degli alberi nel cuore del parco San Bartolo. Un altro intervento sempre per il pericolo di distacco di grossi tronchi è stato effettuato dai vigili del fuoco in località Monteciccardo, località particolarmente esposta al forte vento. Infine i vigili sono stati chiamati anche nella zona di Cagli. I pompieri sono intervenuti due volte: prima a Smirra e poi nelle strade vicino alla cittadina. I rami si sono spezzati e intralciavano la sede stradale.

d.e.