Rami pericolanti per S.Bernardino: ordine ai proprietari di tagliarli

Rami secchi che stanno per cadere, altri che penzolano, alberi senza manutenzione da anni. Il sindaco di Urbino ha firmato un’ordinanza che obbliga i 4 proprietari di piante che costeggiano la strada per il cimitero di San Bernardino di potare e sistemare i loro alberi per una fascia di 4 metri dalla strada che rappresentano un pericolo per i passanti. C’è la necessità di "tutelare la cittadinanza da ogni possibile conseguenza". Hanno 30 giorni per provvedere. In caso contrario scatterebbero le multe fino a 500 euro.