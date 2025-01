Ramon Bueno Ardite all’Italservice

Volto nuovo in casa biancorossa: Ramon Bueno Ardite è un nuovo giocatore dell’Italservice Pesaro. Esperienza e qualità, quindi, alla corte di mister Davide Bargnesi.

Ennesimo sforzo di patron Lorenzo Pizza e della sua famiglia, volto a rinforzare un organico colpito dalla partenza di Oitomeia e, purtroppo, dal grave infortunio rimediato da Wittig. Il capitano della Nazionale tedesca ha riportato una frattura al quinto metatarso di un piede e sarà out per diverse settimane.

Tornando a Ramon, è un profilo che si conosce alla perfezione in Italia e i tifosi dell’Italservice lo hanno visto all’opera di recente, nell’appuntamento casalingo disputato contro il Benevento, sua ex squadra. Tra le altre, si ricordano le esperienze con Asti, Luparense, Jaén (Spagna), Rieti, CMB Matera, Fortitudo Pomezia e CDM Genova. Classe 1984, di origini brasiliane e naturalizzato italiano, Ramon è un laterale di pura fantasia. Ma che può ricoprire, dall’alto della esperienza, anche altre zone del parquet. In carriera, ha vinto di tutto: 2 scudetti, 2 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, 2 Winter Cup, un campionato di Serie A2, una Coppa Italia Serie A2 e un campionato di Serie B.

L’Italservice ringrazia la B5 Assessoria per il buon esito dell’operazione. Il presidente Pizza aveva annunciato i giorni scorsi di tornare sul mercato: "Il nostro pubblico merita dei risultati positivi, quindi stiamo adeguando la squadra". Un bel gruppo ma quest’ anno sfortunato anche perché mister Bargnesi non è mai riuscito ad avere la formazione al completo. Con l’arrivo di Patias e adesso di Ramon, il team potrà avere due pedine importanti per raggiungere la salvezza e chissà anche i playoff. Il girone di ritorno è finito domenica scorsa con la sconfitta interna con il Sandro Abate. Attualmente Pesaro è in zona playout. Ma c’è tutto il girone di ritorno per recuperare.

b.t.