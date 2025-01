Il Ranch di Valentino Rossi si colora di rosa: dedica alle figlie per la 100 Km dei Campioni

Tavullia (Pesaro Urbino), 10 gennaio 2025 – E’ tutto pronto al Ranch di Valentino Rossi per la prima giornata della 100 Km dei Campioni. Tutti i piloti sono già arrivati ieri a Tavullia per i primi quattro turni di prove libere, accolti dal padrone di casa, che da pochi giorni è diventato papà per la seconda volta. Ed è proprio a Gabriella, la secondogenita del Dottore e di Francesca Sofia Novello, che al Ranch non poteva mancare una dedica, tanto che alla porta d’ingresso spiccava un grandissimo fiocco rosa in onore dell’arrivo della piccola.

Ma anche Giulietta, la primogenita di Valentino, non ha voluto essere da meno: come racconta la compagna del Dottore attraverso i suoi canali social è lei “La Queen della 100”. Francesca posta infatti una foto della bimba (che indossa un grazioso piumino rosa dedicato alla manifestazione che si sta tenendo a Tavullia) in braccio al suo papà, seguita da una foto della Novello abbracciata alla mascotte della 100 Km dei Campioni: un simpatico Leone.

Ed è proprio lui, la mascotte, che ieri sera al termine delle libere è stato protagonista di una gag con Valentino. Il Dottore è andato a svegliarlo per dare il via alla manifestazione: “Ora abbiamo svegliato il leone – commenta -. La 100km 2025 può iniziare! Sarà una bella gara”. L’atmosfera nei “box” del Ranch di Tavullia è come sempre goliardica. Come raccontano i canali social della VR46 Academy, all’arrivo tutti i piloti sono stati chiamati a firmare il poster ufficiale della 100km dei campioni (Vale ha firmato ovviamente al centro) e le t-shirt della manifestazione. Poi le foto di rito, tra una prova e l’altra, in attesa di scoprire quali saranno le coppie ufficiali dei piloti che scenderanno in pista sabato. Tra questi potrebbero esserci Francesco “Pecco” Bagnaia e Marco Bezzecchi, che insieme a Luca Marini, il fratello di Valentino, in attesa di scendere in pista hanno approfittato di un momento di svago per commentare il loro outfit: “Se fosse una gara di stile potevamo già combattere per il podio”, ha detto Bezz a Pecco che incalza: “Noi siamo come Bottura, fuori classifica, esagerato!”, sfoggiando degli stivali bianchi che hanno portato Marini a commentare: “Fino a qui è stato portato in braccio, vediamo quanto durano!”. Oggi dopo le libere e le qualifiche che si terranno nel primo pomeriggio, è in programma la prima gara, l’Americana (ore 17.30). Determinate le griglie di partenza, i 46 piloti presenti al Ranch si sfideranno sul tracciato sterrato, in una gara ad eliminazione, fino a decretarne il vincitore. A sfidarsi, oltre a Valentino Rossi, saranno presenti tanti big della MotoGp, tra cui Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Luca Marini e Pedro Acosta, ma anche della Moto2 e della Moto3, oltre ai campioni della Superbike, i ragazzi della JuniorGP e del Civ (Campionato italiano velocità). Domani, alle ore 14, la vera e propria 100 Km dei Campioni, una gara di endurance di 100 chilometri, dove i piloti gareggiano in coppia, con cambio pilota ogni 5 giri. La corsa non sarà trasmessa in diretta TV ma sarà possibile seguirla attraverso i canali social della VR46 Academy e di Valentino Rossi. “Everything is ready!”, commenta il Dottore sulla sua pagina Instagram. E’ tutto pronto per la 100 Km dei Campioni.