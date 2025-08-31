Raphael Gualazzi, tragedia sfiorata sul palco a Salerno. Il video impressionante

Urbino, 31 agosto 2025 - Un concerto che si è trasformato in un incubo: attimi di panico puro per Raphael Gualazzi ieri sera ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, nel Salernitano: una pesante struttura metallica che reggeva le luci di scena è improvvisamente crollata sul palco durante il concerto dell’artista urbinate. Lui era al pianoforte, a pochi passi dal punto dell'impatto, ma è riuscito ad allontanarsi in tempo, rimanendo illeso.

L'episodio, avvenuto a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo, è stato immortalato da numerosi spettatori che stavano filmando l'esibizione con i loro cellulari. I video, che stanno circolando velocemente sui social, mostrano l'enorme traliccio di metallo piegarsi e cadere con un fragoroso tonfo, seminando il panico. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né tra il pubblico né tra i membri della band.

Tragedia sfiorata per Raphael Gualazzi durante il concerto nel Salernitano: crolla la pesante struttura in ferro dell'impianto luci (due frame del video impressionante)

Le cause del crollo

Le cause del crollo sono ancora da accertare. L'ipotesi più probabile è che la struttura non abbia retto a una forte e improvvisa raffica di vento che ha investito la zona. Il concerto è stato immediatamente interrotto per motivi di sicurezza.

La sequenza della fuga dopo l'improvviso crollo di una struttura delle luci (i frame dal video su Instagram)

La denuncia

Sull'accaduto è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato la vicenda sui suoi canali social, chiedendo un maggiore controllo sul settore degli eventi. "È necessario un piano di controlli rigorosi e continui per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti le regole e gli standard di sicurezza", ha scritto Borrelli. "Non possiamo aspettare il morto per intervenire".

Chi è Raphael Gualazzi

Raphael Gualazzi (all'anagrafe Raffaele Gualazzi) è un cantautore e pianista nato a Urbino l'11 novembre 1981. È noto per il suo stile musicale che fonde il jazz, il blues e il soul con elementi classici e sonorità contemporanee, creando un mix unico e riconoscibile.

Dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha esteso i suoi interessi musicali dedicandosi anche al jazz e al blues, generi che hanno fortemente influenzato la sua produzione.

La sua carriera ha avuto una svolta nel 2011, quando ha trionfato al Festival di Sanremo nella categoria "Giovani" con il brano "Follia d'amore", classificandosi poi al secondo posto all'Eurovision Song Contest dello stesso anno. Nel 2014, è tornato sul palco dell'Ariston, classificandosi secondo con il brano "Liberi o no" in duetto con i The Bloody Beetroots.

Nel corso degli anni, Gualazzi si è esibito su palchi prestigiosi in tutto il mondo, collaborando con artisti internazionali come Melody Gardot e Stefano Bollani. È anche noto per il suo lavoro di compositore di colonne sonore e per aver dato la voce a personaggi di film d'animazione come il granchio Tamatoa in "Oceania". La sua discografia include diversi album di successo, l'ultimo dei quali è "Dreams", pubblicato nel 2023.