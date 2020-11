Pesaro, 6 novembre 2020 - Gettato per terra e derubato mentre faceva, come gran parte delle mattine, e come fanno centinaia di pesaresi, la sua passeggiata al mare. Otto e trenta del mattino, cielo nuvoloso, viale Trieste. Siamo pochi metri dopo l’ex Cruiser. Diomede Muscatello, classe ’33, quindi 87 anni, ma portati alla grande, cammina tranquillo sul marciapiede. Fisico asciutto. E’ un ex dirigente di mobilificio in pensione. A Pesaro abita da una vita, anche se è di origine romagnola. Per Muscatello la passeggiata è un’abitudine. Ecco il suo racconto.



Com’è avvenuta l’aggressione?

"Stavo camminando, a un certo punto una persona da dietro mi ha dato uno spintone. All’inizio pensavo a un amico troppo caloroso. Solo che questa persona mi ha preso per un braccio e gettato per terra".



Ha fatto in tempo a vedere chi era?

"No, aveva una mascherina nera sulla faccia, un cappello e un giaccone nero. Mi ricordo che era una persona molto elastica, cioè svelto voglio dire, credo che avesse circa venti anni".



Lei era da solo?

"Sì".



L’ha aiutata nessuno?

"Sì, c’era una ragazza che in quel momento stava passando in bicicletta, ha provato a inseguirlo. Lui è fuggito in direzione della città, non credo che quella ragazza l’abbia raggiunto, ma ha chiamato il 112".



Lei si è ferito?

"Sì, ho battuto lo zigomo per terra nella caduta, mi fa male anche una costola". L’uomo ha infatti una vistosa ecchimosi sotto l’occhio destro, come se avesse ricevuto un pugno.



Sul posto è arrivata anche l’ambulanza...

"Sì, ma ho firmato, non volevo andare in ospedale".



Cosa aveva nel portafogli?

"Pochi contanti, ma tutti i documenti, che ora devo rifare. Il ladro mi ha infilato la mano nella tasca dietro dei pantaloni, mi ha alzato il giaccone e mi ha portato via il portafogli".



Le era mai capitata una cosa simile?

"Mai".



Che sensazione ha avuto, oltre la paura, dopo questa aggressione?

"Paura non saprei, perchè è avvenuto tutto nel giro di dieci secondi. Più che altro direi tanta rabbia".



Crede di non fare più le sue passeggiate al mare?

"Certo che starò più attento, ma le passeggiate le farò lo stesso". La indagini sono della polizia, Squadra Volante. Che ha raccolto testimonianze. Per le modalità di questo scippo, che in realtà è diventato una rapina, si pensa a uno sbandato.

