Rapina a mano armata: abruzzese preso in un albergo

Rapinatore rintracciato in un albergo di Pesaro e arrestato per rapina a mano armata. I carabinieri lo hanno individuato in città e per lui sono scattate le manette. Sull’uomo, un 51enne residente nel teramano, pende l’accusa di aver svaligiato un ufficio postale di Pescara, lo scorso 20 gennaio.

L’uomo, con il volto coperto da scaldacollo e cappuccio, dopo aver fatto irruzione armato di coltello, aveva preso in ostaggio una cliente in attesa di effettuare un’operazione, costringendo gli operatori dietro al bancone a consegnargli il denaro in cassa. Poi era scappato a piedi facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri sono risaliti a lui dall’analisi della videosorveglianza, dalla comparazione delle informazioni con le immagini acquisite e con le indicazioni rese dai testimoni. Hanno così ricostruito la probabile via di fuga del malvivente. L’analisi del traffico telefonico ha poi confermato la ricostruzione degli ultimi movimenti del 51enne che, al termine della rapina, si era allontanato indisturbato in pullman verso il centro di Pescara e da qui, con un passaggio, si era diretto fuori città.

Grazie ai dati del traffico telefonico acquisito, visionando le telecamere lungo l’itinerario, i militari hanno riconosciuto alcuni suoi tratti fisici. Un’ulteriore conferma è arrivata anche dalle telecamere alla fermata dell’autobus. Il 51enne è stato quindi identificato.

La procura di Pescara ha avanzato una richiesta di misura cautelare al gip del capoluogo adriatico e il giudice ha disposto il carcere per l’indagato. Ieri l’epilogo: dal monitoraggio delle utenze telefoniche il rapinatore è stato rintracciato in un albergo di Pesaro e arrestato.