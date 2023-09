Rapina alla farmacia Mari, i video potrebbero incastrare il malvivente

Non ha ancora un nome il rapinatore solitario che l’altro ieri è entrato nella farmacia Mari di via Rosselli per fare razzia del denaro in cassa. L’uomo ha agito col volto coperto tenendo in mano un coltello. E’ stato di poche parole, ha preteso dalla farmacista, l’unica presente in quel momento, l’incasso di circa 500 euro per poi andarsene.

Scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno il compito di dare un nome al malvivente e di catturarlo. Per questo, sono stati acquisiti tutti i video che sono stati girati dalle telecamere sia della farmacia rapinata sia dei negozi e delle abitazioni che si trovano nei dintorni, immaginando che il rapinatore sia arrivato a piedi per poi andarsene ugualmente a piedi.

Non sono stati visti complici né persone all’esterno a far da palo. Segno che il rapinatore era certo di trovare solo la farmacista e di poter agire indisturbato nel pretendere l’incasso della giornata. La farmacia Mari è particolarmente nel mirino dei malviventi perché è facile dileguarsi dopo il colpo trovandosi nel reticolo delle strade della zona mare. Non è un caso che abbia subìto nel ultimi dieci almeno 4 rapine oltre una quinta sventata dalla prontezza di riflessi di una farmacista del tempo che reagì alla vista dell’ennesimo rapinatore gettandogli addosso uno spray al peperoncino, mettendo in fuga il balordo.

E sempre l’altra notte, è stato preso a sprangate il self service delle sigarette del bar Astra. I malviventi cercavano di aprirlo per rubare le stecche di sigarette e i soldi. Hanno fatto solo i danni alla macchinetta ma l’acciaio ha retto e per i malviventi l’unica scelta da fare è stata quella di fuggire. Una telecamera interna potrebbe averli ripresi in faccia mentre cercavano di aprire il self service.