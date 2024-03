Rapina l’auto del padre e fugge: finisce in un fosso al Miralfiore

Pesaro, 20 marzo 2024 – Lo hanno arrestato in un fosso vicino all’ingresso del parco Miralfiore. Vi era finito dentro con l’auto dopo averla rapinata al padre che abita a Sassocorvaro usando violenza contro il genitore. E’ accaduto l’altra sera. Protagonista un giovane che si era messo alla guida senza alcun documento.

Il padre aveva dato l’allarme sapendo che il figlio non era nelle condizioni di guidare per la sua dipendenza da stupefacenti. Pertanto l’auto era ricercata dalle pattuglie, a partire dai carabinieri di Urbino. Quando la targa è stata agganciata a Pesaro, le pattuglie delle forze dell’ordine lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo proprio all’ingresso del Miralfiore. Il conducente della vettura è stato subito arrestato per rapina e maltrattamenti nei confronti della sua famiglia. Verrà interrogato al più presto dal magistrato per la convalida.

Eseguiti anche degli arresti per truffa ed estorsione ai danni di anziani raggirati con la scusa del tecnico che deve controllare il contatore o altro. Non si conoscono però i particolari della vicenda e probabilmente verranno resi noti oggi.

Intanto, i carabinieri di Montecchio di Vallefoglia hanno scoperto una piantagione di marijuana, quasi 1200 piante, con annessa attrezzatura elettrica per la rapida maturazione del prodotto ma allacciata abusivamente al contatore di un privato. Sorpresi dai carabinieri tre albanesi, per i quali però la procura di Urbino non ha ritenuto che ci fossero gli estremi per l’arresto.