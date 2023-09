Rapina col coltello alla farmacia Mari. Razzia dei soldi in cassa: 500 euro

Ancora una rapina alla farmacia Mari di via Rosselli (nella foto), la quarta in dieci anni. Ieri pomeriggio, un uomo col volto coperto è entrato tenendo in mano un coltello. Ha minacciato la farmacista facendosi consegnare tutto quello che c’era in cassa, circa 500 euro. Poi si è allontanato senza fretta come se avesse fatto la cosa più semplice e regolare del mondo. Scattato l’allarme, sono arrivati i carabinieri, a cui spetta il compito di rintracciare il rapinatore. Ci sono delle immagini ma il volto coperto complica il riconoscimento. L’uomo parlava italiano e dimostrava di non essere uno sprovveduto. Paura per la dottoressa che si è trovato il malvivente a tu per tu. E’ il quarto assalto che subisce la farmacia Mari, e quasi sempre ad opera di tossicodipendenti a caccia di denaro oppure di balordi. Come il 14 gennaio 2013 quando la farmacista, sempre della ’Mari’, riuscì a cacciarlo spruzzandogli lo spray al peperoncino.