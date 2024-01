Rapina e lesioni contro il padre, giovane nei guai. Voleva riavere i soldi che l’uomo gli aveva prelevato

Un 23enne accusato di rapina, maltrattamenti e lesioni. Ma il fatto singolare è che la vittima di questi reati è suo padre. Ieri davanti al gip Giacomo Gasparini è stata ricostruita una storia di dissidi famigliari avvenuta lo scorso dicembre, in un comune tra Pesaro e Urbino. Tutto nasce quando il giovane, a un certo punto, si accorge che la sua carta bancomat è stata presa dal padre, e che lo stesso con quella carta ha fatto anche dei prelievi dal suo conto, 1700 euro circa. Il gesto del padre sarebbe legato alla preoccupazione che il genitore aveva che il figlio non amministrasse bene i suoi soldi, anche considerando il fatto che il giovane è diventato padre da poco tempo.

Così, un giorno dello scorso dicembre, quando il 21enne si trova in casa col padre, mentre quest’ultimo fa la doccia, gli sottrae dal portafogli 600 euro che lui reclama come suoi. Il genitore si accorge, ne nasce una colluttazione, nella quale il padre viene ferito a una costola, e da lì denuncia il figlio. Il pm applica nei confronti del figlio la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare, del divieto di avvicinamento, e l’applicazione del braccialetto elettronico o, in alternativa, l’obbligo di firma. Ieri era previsto l’interrogatorio del giovane, che è difeso dall’avvocatessa Eleonora Barbieri, foro di Pesaro, davanti al gip Gasparini. Il giovane non era presente.

Il suo legale ha evidenziato che "non ci sono le esigenze per la conferma delle misure cautelari, mancando il pericolo della reiterazione del reato. La lesione che il figlio ha provocato al padre (la ferita alla costola) non era infatti volontaria, e il figlio si era ripreso le sue somme, di cui necessitava. Non solo. Il padre ha anche ritirato la querela". Il legale ha quindi concluso "che non ci sono elementi per sostenere la causa in giudizio". Il giudice si è riservato del tempo per decidere se confermare o no le misure cautelari a carico del giovane.

