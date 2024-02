Rapina il cellulare al connazionale. Arrestato nigeriano. Aveva un coltello

Arrestato un ventenne nigeriano per rapina a mano armata al parco Miralfiore. Aveva puntato un coltello contro un connazionale per prendergli il cellulare. Ma non gli è andata bene. Scattata la denuncia, arrivata la polizia, il giovane è stato preso poco dopo e arrestato. Ieri mattina, è comparso davanti al giudice per la convalida del provvedimento. Che è avvenuto in breve tempo con ritorno in libertà del giovane nigeriano con obbligo di presentarsi alle forze dell’ordine per l’obbligo di firmare ogni giorno.

Da quanto si è appreso, l’aggressione è avvenuta al parco Miralfiore di fronte anche a dei testimoni e comunque era ben chiaro che c’era l’intenzione di arraffare il cellulare al connazionale con la minaccia di conficcargli il coltello. Una volta catturato, si è appurato che il giovane nigeriano era arrivato in Italia con un permesso per motivi umanitari e che da quel momento non ha svolto lavori. La difesa ha chiesto i termini a difesa e il processo quindi si farà tra venti giorni.

Secondo gli inquirenti, l’aggressione armata potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel mondo del piccolo spaccio al parco Miralfiore dove, in particolar modo d’inverno, il mercato della droga continua a prosperare. Per un motivo: è più facile appartarsi per lo spaccio perché non ci sono più la presenza di pattuglie delle forze dell’ordine che in maniera costante e giornaliera passano al setaccio il parco alla ricerca di spacciatori e malavitosi.

In passato, i casi di rapine ed estorsioni tra nigeriani all’interno del parco Miralfiore sono stati numerosi ed erano legati al dare e avere di droga e dei relativi incassi.

Per rendere più efficaci i controlli, è stato tagliato il sottobosco e questo ha comportato l’arretramento delle bande di spacciatori dal lato destro del parco, lungo il viale d’ingresso, andando ad occupare altre zone ancor più defilate dove avvengono anche i regolamenti dei conti, come nel caso del giovane nigeriano arrestato per rapina a mano armata.