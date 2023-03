Rapina il parroco in cattedrale: finisce a processo

di Elisabetta Rossi

Chiede soldi al prete, ma questo si rifiuta di darglieli e per tutta risposta lui lo afferra per le braccia, lo spinge dentro la sagrestia e gli porta via 50 euro. A processo per rapina aggravata è finito un 48enne originario di Caserta.

Il fatto risale a settembre del 2021. È successo all’interno della cattedrale di Fano. E la vittima del maltolto è il parroco 78enne don Luciano Torcellini. Il sacerdote non si è costituito parte civile e non ha neppure sporto querela.

Il reato è procedibile d’ufficio quindi il caso è finito lo stesso in un fascicolo della procura. E ora a giudizio davanti al Tribunale collegiale.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il 48enne si presenta il 12 settembre in chiesa. Vuole chiedere dei soldi al don. Si fa avanti ma il religioso rifiuta di dargli l’obolo.

E lui invece di andarsene si arrabbia e passa alle mani.

Prende il don per le braccia e con forza lo spinge fin dentro la sagrestia della Cattedrale.

Lo immobilizza e così riesce ad impossessarsi di 50 euro che il sacerdote aveva con sé. Poi, una volta preso il bottino, se ne va.

Ma non arriva molto lontano.

Due giorni dopo, il fatto arriva sul tavolo del commissariato di Fano.

La polizia fa scattare le indagini, ascolta la vittima, visiona le telecamere sulla zona, e nel giro di poco individua il responsabile.

Contro il 48enne, la procura di Pesaro formalizza l’accusa di rapina aggravata dall’età della vittima che è unltrasettantacinquenne.

E il topo di chiesa finisce a processo.

Ieri era il giorno della prima udienza di dibattimento davanti al collegio.

Ma di fatto il processo si è aperto e subito chiuso. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Isabella Pasqualini del foro di Pesaro, ha messo in evidenza alcuni vizi di forma legati alle notifiche. I giudici hanno disposto il rinnovo degli atti e rinviato ad altra udienza per entrare nel vivo della vicenda.

Dal canto suo, il sacerdote ha già "perdonato" il suo rapinatore.

Non solo non ha sporto querela, ma non si è neppure costituito parte civile e quindi non ha voluto chiedere alcun risarcimento danni all’imputato.