Rapina in villa: "Il Prefetto ci aiuti"

di Giovanni Volponi

I fermignanesi si sono svegliati attoniti ieri, dopo la diffusione della notizia della rapina avvenuta martedì mattina nella villa Rossi lungo la strada per Urbania. A dirlo sono tutti, dalla gente comune al sindaco, senza distinzioni. "Siamo stupiti e impauriti - commentavano ieri i cittadini che passavano per il centro storico - sia per le modalità crudeli dell’assalto, che per il ‘commando’ che ha messo in opera la rapina". Un modus operandi, spietato, che fino all’altro giorno era del tutto sconosciuto alla comunità del posto, abituata a piccoli furti in appartamento ed episodi di microcriminalità che ogni tanto si sono verificati ma senza mai sfociare in una simile violenza sulle persone. L’assalto alla villa infatti è stato certamente pianificato da gente esperta, perché i malviventi sono arrivati dai campi in modo da non essere visti per strada, dato che tutto è successo di giorno. Il furto dell’auto, inoltre, è stato fatto a regola d’arte. A immortalarlo, solo una telecamera nelle vicinanze. Poi la macchina è svanita nel nulla. Forse caricata in un camion. Per non parlare delle violenze sui proprietari: "Siamo rimasti attoniti – dice il sindaco Emanuele Feduzi – perché ciò che è successo è del tutto fuori da ogni immaginazione. Poi se aggiungiamo che 5 anni fa un episodio simile è successo a dei loro parenti, appare ancora più sconcertante. È una violenza che non appartiene al nostro territorio, che può essere frutto solo di gente esterna a noi. Non siamo abituati, né a Fermignano, né nella provincia, ad avvenimenti di tale efferatezza. Ai cittadini dico comunque di stare tranquilli, perché le forze dell’ordine sono impegnate al massimo per identificare i responsabili e continueranno ad essere presenti nel territorio. Ho parlato col prefetto per esternarle il nostro shock, ma soprattutto per chiederle maggiore attenzione e più presenza rispetto al solito, proprio per farci stare tranquilli dopo un evento del genere. Ho chiesto che venga fatto un lavoro di prevenzione affinché non si ripetano altre rapine, perché in 5 anni ne sono successe due più una terza, e dobbiamo recuperare serenità".

Serenità che le vittime non torneranno a vivere molto presto. Ieri sono state ascoltate a lungo dagli inquirenti. A confermare il loro stato d’animo, la loro collaboratrice domestica, l’unica in casa ieri. Ma anche Feduzi:"Ho telefonato a Vittorio, mio amico da anni, per portargli la mia vicinanza. Mi ha raccontato delle scene da film. Sono molto scossi, ci vorrà del tempo per riprendersi".