Rapinatori in sala giochi, terrorizzano la commessa poi fuggono con il denaro

Pesaro, 22 novembre 2024 – Sono entrati con il volto coperto da un passamontagna e hanno mostrato alla commessa il calcio della pistola. Mercoledì intorno alle 22, due rapinatori hanno messo a segno un colpo da 4mila euro nella sala slot Goldbet di Vallefoglia, in corso XXI Gennaio. La rapina si è consumata in una manciata di minuti, il tempo necessario per impaurire la ragazza, 30enne, e farsi consegnare i soldi.

A quell’ora, nella sala scommesse si trovavano pochi clienti. I due rapinatori hanno parlato poco e, dal racconto dei testimoni, sembra che si tratti di due malviventi con l’accento italiano. I due si sono poi allontanati con il bottino e si sono dileguati nella notte.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Montecchio che hanno ascoltato il racconto della ragazza e di chi era presente al momento della rapina. Sarà importante l’analisi delle immagini delle telecamere del traffico. Meno di un mese fa un colpo simile, ma con un bottino assai più magro (200 euro), era stato compiuto alla sala giochi ‘Las Vegas’ in via Stefanini a Pesaro. In questo caso i due malviventi avevano indossato le maschere dei personaggi della serie tv ‘La casa di carta’ per poi fuggire a piedi in mezzo al traffico della Tombaccia.