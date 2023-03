Rapina tequila, condanna a 2 anni

Condannato già a 10 mesi per il furto di una scatoletta di sgombri all’Ipercoop, ieri la seconda tegola, e ben più pesante, per la rapina di due bottiglie di Tequila. Due anni e 2 mesi di reclusione è la pena che si è visto infliggere ieri un 28enne della Costa d’Avorio, senza fissa dimora. Il fatto risale a inizio novembre. Il 28enne si presenta all’Ipercoop e si impossessa di due bottiglie di Tequila bianco Zapata. Ma il suo fare sospetto non sfugge ai vigilantes che lo fermano. Lui prova a divincolarsi e nel tentativo di liberarsi provoca agli agenti accorsi ferite e contusioni. Arrestato e mandato a giudizio per rapina, ieri il pm Marino Cerioni aveva chiesto la condanna a 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Il giudice Antonella Marrone gli ha scontato la pena di poco più di un anno. Il suo difensore, l’avvocato Massimiliano Tonucci, si prepara a fare appello. Intanto l’ivoriano è già in carcere per dei precedenti. Tra questi, c’è anche il furto di una baguette e di due scatolette di sgombro, sempre all’Ipercoop. In quel caso, si era accorto di essere seguito dalle telecamere così si era diretto a una delle casse. Aveva aperto il sacchetto, spezzato in due il pane e lo aveva farcito col pesce. Poi ha iniziato a mangiarlo. Ma i vigilantes lo hanno portato al piano superiore in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Qui si sarebbe divincolato colpendo a un fianco un agente. È scattato così l’arresto per rapina. Per un panino del valore di 2,67 euro. Costatogli 10 mesi e 10 giorni.

e. ros.