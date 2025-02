Rapinano sala slot. Inseguiti dalle divise si infognano in centro: soldi persi per strada

di Antonella MarchionniPioggia di soldi lungo le vie del centro e nella zona mare. I rapinatori in fuga hanno seminato in giro almeno cinquemila euro dopo aver messo a segno un colpo da trentamila alla sala slot "Wincity" in via Ponchielli. Squadra mobile della polizia e nucleo investigativo dei carabinieri si sono messi subito sulle loro tracce e hanno fermato due sospettati che sono stati condotti uno in questura e uno in caserma, per accertamenti.

È quanto avvenuto intorno alle tre e un quarto della notte tra martedì e mercoledì. I due malviventi avevano il viso coperto da maschere di carnevale. Al posto della loro vera faccia, infatti, si sono nascosti dietro i lineamenti caricaturali di due persone anziane. E da dietro il pvc della maschera hanno preso d’assalto la sala scommesse. Hanno aspettato l’orario di chiusura e, con un fucile a canne mozze sono usciti allo scoperto minacciando i due dipendenti che se ne stavano andando a casa dopo il turno di lavoro.

Si sono fatti strada all’interno del locale che i due dipendenti avevano appena chiuso intimandogli di aprire la cassaforte temporizzata e si sono impossessati di 30mila euro in contanti. E fin qui il copione è quello della più classica delle rapine messa a segno. Ce ne sono state altre, nelle ultime settimane, dove i malviventi hanno preso di mira proprio le sale slot. Ma nessuna dei precedenti colpi ha avuto gli sviluppi di quella commessa l’altra notte.

L’inseguimento al cardiopalma che è avvenuto successivamente, è stato da film. I primi ad intervenire sul posto sono stati i poliziotti anche con una Volante. Contemporaneamente il radiomobile dei carabinieri ha intercettato un’utilitaria nera sospetta che non si è fermata all’alt. I militari si sono messi alle costole dell’auto che ha iniziato a correre all’impazzata dirigendosi verso il centro storico. Un inseguimento in piena regola, degno dei migliori film d’azione. I banditi che fuggivano hanno addirittura imboccato viale Trieste contromano. Hanno sfrecciato nelle vie del mare e poi si sono infilati nel dedalo di strade del centro storico, compresa la zona a traffico limitato. E hanno commesso un errore che gli è costato caro, almeno un sesto del bottino totale.

I banditi si sono infilati in via Mazza che, da tempo, è chiusa per i lavori alla biblioteca Oliveriana. Questo li ha costretti ad abbandonare l’auto e proseguire a piedi la loro fuga, con il bottino sottobraccio. Fuggire e mettere in salvo banconote e monete appena rapinate richiede uno sforzo notevole che i rapinatori non sono riusciti a sostenere. E infatti parte della refurtiva se lo sono persi per strada. Le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare tutto il bottino seminato in giro, questo per chi se lo stesse ancora chiedendo pensando di rifare il tragitto dei rapinatori all’indietro alla ricerca di eventuali "reperti" che magari sono rimasti incastrati in qualche tombino.