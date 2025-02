Rapinata sulla ciclabile a Pesaro: catenina strappata, lei si ferisce per riaverla

Pesaro, 19 febbraio 2025 – “Se ho avuto paura? Tantissima. E anche adesso, dopo una settimana, sono terrorizzata a uscire di casa da sola”. La signora Francesca (il nome è di fantasia per sua tutela) non vuole essere riconoscibile in foto, né comparire con il suo nome di battesimo: teme che i rapinatori la possano rintracciare e farle del male. Ma ci tiene a fare sapere a tutti quanti quello che ha subìto mercoledì scorso, 12 febbraio, a Pesaro, lungo la ciclabile di via del Novecento. Un’aggressione in piena regola che le è costata anche una frattura alla mano destra. La signora, 72 anni, è ancora molto scossa quando racconta come le è stata strappata la collana d’oro di dosso.

“Istintivamente ho cercato fermare il ladro quando mi sono sentita tirare da dietro - spiega -. Non ci sono riuscita, e mi sono rotta il pollice, ne avrò ancora per un mese”. Per non parlare del valore affettivo di quel collier. “Era un ricordo di mia madre - racconta l’anziana - e l’ultimo oggetto di valore che mi era rimasto in assoluto”. La donna aveva subìto un furto in casa dodici anni fa. “I ladri erano venuti a casa il giorno del mio sessantesimo compleanno, e avevano portato via praticamente tutto. Tranne quella collana. Oggi varrebbe almeno duemila euro”.

La pensionata stava camminando tranquilla sulla pista ciclabile di via del Novecento, erano le 12,45, una passeggiata, come era solita fare. “Avevo notato due ragazzi giovani, stranieri che venivano verso di me in bici e non ci avevo fatto troppo caso”. La signora infatti si considerava (l’imperfetto è d’obbligo) una persona “molto fiduciosa nel prossimo” e per nulla timorosa, né prevenuta. Almeno lo è stata fino a quel famigerato giorno della rapina. “Dopo un po’ - prosegue il racconto - noto che quello che era sulla canna scende al volo e tira su il cappuccio sulla testa, l’altro continua a pedalare, poi mi supera velocemente e torna indietro di nuovo. Mi sono voltata per vedere se c’era qualcun altro sulla ciclabile e vedo una ragazza con un cagnolino al guinzaglio, ma era lontana. Non ho fatto nemmeno in tempo ad iniziare a preoccuparmi. Un attimo dopo sento una gran manata sulla spalla: quel ragazzo mi ha strappato la collana con violenza. Io istintivamente ho tentanto di bloccarlo ma è scappato via come un fulmine e anche il suo complice”.

Dopo il parapiglia e la fuga la signora sconvolta ha chiamato subito i carabinieri, che sono intervenuti per raccogliere la denuncia. “Il giorno dopo poi sono anche andata in caserma per aggiungere altri particolari, qualunque cosa potesse aiutare nelle indagini”.

Non si sarebbe comunque trattato di un fatto isolato in zona: più o meno negli stessi giorni un’altra persona, sempre una donna sarebbe stata rapinata della catenina d’oro sulla ciclabile di via Fratti, all’altezza del bar ‘Polvere di caffè’. Con le stesse modalità: anche in questo caso i rapinatori erano due giovani in bicicletta. Ma non sarebbero state allertate le forze dell’ordine. “Mi raccomando di stare attenti”, avverte la donna con grande senso civico: “Da soli ormai in certe zone di Pesaro non si può più girare, nemmeno di giorno”. Soprattutto se si è donne.